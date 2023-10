(Mont-Tremblant) Le concept de retraite fermée était subitement bien relatif, jeudi matin, lorsqu’une foule de plusieurs centaines de personnes, après avoir patiemment fait la queue dehors, a pris d’assaut les gradins de l’aréna Gilles-Cadieux de Mont-Tremblant.

Le Tricolore a amorcé la dernière portion de son camp d’entraînement en s’offrant deux journées complètes dans les Laurentides. Mercredi, golf et souper d’équipe ont permis aux joueurs et au personnel d’entraîneurs de décompresser. Martin St-Louis avait toutefois prévenu que pendant les deux entraînements prévus à l’horaire, l’heure ne serait pas aux vacances.

Ses hommes ont résolument saisi le message. Devant une foule survoltée, les Montréalais ont tenu des exercices à haute intensité, y compris une rare séance intensive de patinage en fin de parcours.

À haute intensité, oui, mais dans la bonne humeur. Samuel Montembeault, premier joueur arrivé sur la glace, a mis la table en tombant de tout son long après avoir passé la porte, provoquant des applaudissements nourris.

« C’était prévu ! », a assuré Montembeault, qui dit avoir été mis au défi par Chris Wideman qui, blessé, n’a pas patiné avec ses coéquipiers. « Il m’a dit : “T’es pas game de tomber en pleine face.” Je pense que j’ai bien fait ça. »

L’aréna, comble, était toutefois venu voir des buts. Dans un entraînement habituel, rares sont les joueurs qui tentent à tout prix de prendre les gardiens à contrepied. Or, lorsque Nick Suzuki a déjoué Jake Allen, les partisans ont explosé. Le capitaine et Cole Caufield ont alors célébré comme s’ils s’étaient trouvés au Centre Bell.

Caufield a ensuite décidé que son joueur de centre ne serait pas le seul à être acclamé. Le sourire fendu jusqu’aux oreilles, il a envoyé des fusées derrière Allen et Cayden Primeau.

« J’espère qu’on leur a donné un bon spectacle ! s’est-il exclamé. C’est incroyable de voir tous ces partisans. Ils sont précieux. »

« On ne prend pas ça à la légère, a enchaîné Brendan Gallagher. Beaucoup de nos gars avaient un sourire dans le visage. Ça signifie beaucoup. »

« C’est toujours un choc de voir tous ces gens nous encourager, a abondé Jake Evans. Ça nous a donné de l’énergie. »

« Le niveau de la pratique était très élevé, je ne pense pas que ç’aurait été pareil dans un aréna vide, a confirmé Martin St-Louis. C’est bien pour ces partisans qui n’ont pas la chance de nous voir souvent. »

Constatant une forte représentation de jeunes adolescents, l’entraîneur-chef a ajouté en riant que plusieurs d’entre eux semblaient avoir profité d’une « longue pause de dîner » à l’école.

* * *

Le dossier des gardiens de but n’est pas près d’être réglé chez le Canadien. Avec un seul match hors concours à disputer, et à six jours de la rencontre inaugurale de la saison, Martin St-Louis a insisté sur le fait que le sort de Cayden Primeau n’était toujours pas encore scellé. La semaine dernière, le vice-président aux opérations hockey de l’équipe, Jeff Gorton, a affirmé que la direction du club considérait sérieusement l’option de garder trois gardiens dans le giron de l’équipe en début de campagne – Primeau, Montembeault et Jake Allen. « Tous les jours, ils sont en compétition », a noté St-Louis.

* * *

L’entraîneur a été interrogé sur l’« identité » qu’il souhaitait voir de son quatrième trio cette saison. S’il est acquis que Jake Evans en sera le joueur de centre, l’identité de ses ailiers reste à déterminer. Pour l’heure, Joel Armia, Tanner Pearson, Michael Pezzetta, Jesse Ylönen et Emil Heineman apparaissent comme les principaux candidats pour les deux postes restants. « On pense toujours à un trio d’énergie, à un trio physique, qui peut changer le momentum du match, a dit St-Louis. On va s’attendre à ça. Mais pour moi, c’est le strict minimum. Il faut être prêt à faire plus que ça. Je ne veux pas qu’ils jouent comme un quatrième trio. » Evans a ajouté, dans la même veine, qu’il souhaitait contribuer davantage offensivement que la saison dernière.

* * *

On espère que tout le monde aime le golf chez le Canadien, car une autre partie était prévue jeudi après-midi, sous un soleil radieux. La journée de vendredi se passera davantage sous le signe du Scrabble et de la boulette, alors qu’une pluie diluvienne doit arroser Mont-Tremblant. L’équipe tiendra un entraînement complet à 11 h.