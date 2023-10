« Nous sommes ravis d’avoir reçu de l’intérêt de l’Océanic de Rimouski et des Cataractes de Shawinigan, deux grands clubs de la LHJMQ qui ont déjà accueilli la Coupe Memorial et connu du succès lors de cet évènement », a déclaré Dan MacKenzie, président de la Ligue canadienne de hockey.

Rimouski et Shawinigan veulent obtenir le tournoi

(Montréal) L’Océanic de Rimouski et les Cataractes de Shawinigan ont officiellement exprimé leur intention de présenter leur candidature pour accueillir le tournoi de la Coupe Memorial en 2025, a indiqué la Ligue canadienne de hockey par voie de communiqué mardi matin.

La Presse Canadienne

Ces deux équipes de la LHJMQ devront soumettre leur candidature avant la date limite du 10 novembre, et l’identité de la ville hôtesse devrait être annoncée en décembre prochain.

Puisque les deux derniers tournois de la Coupe Memorial organisés par la LHJMQ se sont déroulés dans les Maritimes (à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, en 2022, et à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 2019), la Coupe Memorial de 2025 marquera le retour de cet évènement au Québec pour la première fois en 10 ans.

En tant qu’hôtes, l’Océanic ou les Cataractes seront l’une des quatre équipes à participer à la 105e édition de la Coupe Memorial, aux côtés du champion des séries éliminatoires de la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) et de la LHJMQ.

« Nous sommes ravis d’avoir reçu de l’intérêt de l’Océanic de Rimouski et des Cataractes de Shawinigan, deux grands clubs de la LHJMQ qui ont déjà accueilli la Coupe Memorial et connu du succès lors de cet évènement », a déclaré Dan MacKenzie, président de la LCH.

Les Cataractes ont organisé le tournoi à deux reprises, d’abord en 1985, puis en 2012. C’est d’ailleurs lors de cette édition que les Cataractes ont remporté leur premier et seul titre de champions de la LCH. Pour sa part, l’Océanic a accueilli l’évènement une seule et unique fois, en 2009, et remporté son seul titre en 2000.

La plus récente édition de la Coupe Memorial a eu lieu à Kamloops, en Colombie-Britannique, en juin dernier, et le tournoi a été remporté par les Remparts de Québec. Il s’agissait d’un quatrième titre consécutif de la LHJMQ à la Coupe Memorial, un record de la LCH depuis que le format du tournoi à la ronde a été introduit en 1972.

Le tournoi de la Coupe Memorial de 2024 sera présenté à Saginaw, Michigan, du 23 mai au 2 juin 2024.