Brandon Sutter a disputé 770 matchs en 13 saisons dans la LNH, amassant 289 points (152 buts, 137 aides) et 149 minutes de pénalité.

(Edmonton) Brandon Sutter a annoncé sa retraite de la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

L’attaquant de 34 ans en a fait l’annonce dans un communiqué publié dimanche par les Oilers d’Edmonton, qui lui avaient offert un contrat d’essai professionnel, le 28 août dernier.

Les Oilers ont indiqué qu’ils l’avaient libéré plus tôt dans la journée.

Le joueur originaire de New York a été repêché au 11e rang du repêchage de 2007 par les Hurricanes de la Caroline, passant quatre saisons avec ce club. Il a ensuite porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh et des Canucks de Vancouver.

Sutter n’a pas joué pour les Canucks en 2021-22 alors qu’il était aux prises avec des symptômes liés à la COVID longue. Il n’a pas prolongé son contrat avec l’équipe pour la campagne 2022-23.

« Je suis reconnaissant de l’opportunité [que le directeur général Ken Holland, l’entraîneur-chef Jay Woodcroft] et l’organisation des Oilers m’ont donnée au cours des dernières semaines, a déclaré Sutter. Il faut être 100 % en santé pour compétitionner dans la LNH, et même si ma santé continue de s’améliorer, je prends officiellement ma retraite du hockey.

« Merci aux Oilers, aux Canucks, aux Penguins et aux Hurricanes, et également à mes entraîneurs, thérapeutes et coéquipiers pour les expériences formidables au cours de mes 13 saisons dans la LNH. »