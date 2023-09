Serait-il possible, un jour, de présenter un tournoi de hockey scolaire qui mettrait en vedette les meilleurs au monde dans cette catégorie ? Oui, et c’est l’ambitieux projet du Championnat du monde de hockey scolaire.

Ainsi, du 3 au 8 octobre, une vingtaine d’équipes scolaires du Québec, des États-Unis, du Canada et d’Europe viendront s’affronter dans le cadre de ce tournoi, qui en sera à sa première présentation. Les matchs seront disputés au Complexe JCPerreault, à Saint-Roch-de-l’Achigan.

« On est à l’an 0 de ce tournoi, et on veut bâtir ça comme il faut, a expliqué mardi David Thériault, président du tournoi. Il ne faut pas que ce soit un tournoi seulement pour remplir des chandails… on vise un tournoi qui sera là à long terme, avec des équipes de qualité et un calibre très relevé. »

En tout, cet évènement devrait attirer quelque 200 joueurs et joueuses de hockey, de l’âge de 16 à 19 ans. Comme le nom l’indique, tout ce beau monde sera issu de différents programmes de hockey scolaire, que ce soit sur ce continent ou en Europe.

« On aura une division entièrement québécoise et l’an prochain, on va entre autres inviter des équipes de France », a ajouté David Thériault, qui souhaite voir le projet grossir un peu plus chaque année.

En plus du volet hockey, le CMHS aura aussi une mission éducative, alors que chaque participant assistera à un minimum de trois présentations sur des sujets qui prennent une place de plus en plus importante dans le milieu, dont l’éducation sexuelle, l’égalité raciale ainsi que la psychologie sportive, entre autres.

Ce premier tournoi se déroulera sous la présidence d’honneur de Stéphane Quintal, ancien défenseur du Canadien, qui travaille maintenant au département de la sécurité des joueurs de la LNH.