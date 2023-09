Il sera plus facile d’évaluer les progrès de Logan Mailloux et des autres espoirs du Canadien lors des premiers matchs préparatoires contre de meilleurs adversaires.

On a appelé l’évènement le Challenge des recrues de la LNH à Buffalo.

Les Sabres ont choisi de laisser leur jeune gardien Devon Levi de côté parce qu’il luttera pour le poste de gardien numéro un à Buffalo ces prochaines semaines au camp d’entraînement.

Les Devils du New Jersey n’ont pas invité leur meilleur espoir en défense, Luke Hughes, 20 ans, quatrième choix au total en 2021, même s’il compte seulement cinq matchs d’expérience dans les rangs professionnels.

Ces décisions se défendent à la limite puisque ces deux jeunes joueurs sont presque assurés d’entamer la saison dans la LNH, après y avoir terminé la saison, avec les Sabres et les Devils, respectivement.

Lors de leur dernier match du tournoi contre les espoirs du Canadien, lundi, les Sénateurs d’Ottawa ont laissé de côté leurs cinq meilleurs joueurs, Ridley Greig, Tyler Boucher (qui n’a pas pris part au tournoi), Zack Ostapchuk, Tyler Kleven et Roby Jarventie, tous des choix de premier ou deuxième tour.

Ils ont présenté une formation qui ne serait même pas digne d’une équipe de l’ECHL, avec 11 de leurs 12 attaquants ignorés au repêchage, le seul étant Philippe Daoust, au 158e rang en 2020, moins de 25 matchs d’expérience dans les rangs professionnels à Belleville.

La défense était à peine supérieure, avec seulement trois joueurs repêchés, mais un seul avant le cinquième tour, Tomas Hamara, 19 ans, 17 points en 56 matchs dans la Ligue junior de l’Ontario l’an dernier. Les six provenaient directement des rangs juniors.

Du groupe, seul le gardien Leevi Meriläinen, un choix de troisième tour en 2020, constituait un espoir légitime pour la LNH et il a eu à se surpasser pour éviter à son groupe une humiliation au pointage.

Samedi, les Bruins ont envoyé dans la mêlée une formation à peine supérieure. Elle comportait neuf joueurs non repêchés, trois joueurs avec un minimum de 50 matchs dans la Ligue américaine et un seul choix de premier tour, 21e au total. Leurs six défenseurs ne comptaient aucune expérience professionnelle. Cinq provenaient des rangs juniors et un de la NCAA.

Dans leur cas, ils n’avaient pas grand-chose à offrir puisque leur banque d’espoirs est presque vide en raison de leurs succès dans la dernière décennie : ils ont repêché seulement cinq fois dans les deux premiers tours lors des six dernières cuvées, une seule fois avant le 30e rang et jamais dans le top 20.

N’ayons pas peur des mots : à l’exception du match de vendredi contre les espoirs des Sabres, ce Challenge des recrues a constitué une perte de temps pour quiconque cherchait à évaluer les espoirs du Canadien. Il aura au moins permis aux recrues du CH de se familiariser avec leur nouvel environnement et se mettre en jambes pour le camp d’entraînement.

Les attaquants du Canadien Filip Mesar, Sean Farrell, Jan Mysak et Joshua Roy ont mieux paru lundi. Logan Mailloux s’est amélioré de match en match, après sa sortie difficile vendredi. Mais ils affrontaient des joueurs qui, en majorité, n’étaient même pas parmi les meilleurs de leurs équipes juniors respectives. Impossible alors d’en tirer les moindres conclusions.

Il faudra donc attendre les premiers matchs préparatoires. Et encore. Le niveau passera d’une ECHL faible à une Ligue américaine rehaussée par quelques joueurs de la LNH.

De toute façon, ne retenons pas notre souffle. Avec le nombre de jeunes de moins de 23 ans assurés d’un poste à Montréal et des autres déjà sous contrat, il serait surprenant de voir l’un des participants au Challenge des recrues entamer la saison à Montréal.

Par contre, ces matchs nous permettront d’évaluer les progrès des Owen Beck, David Reinbacher, Emil Heineman, Logan Mailloux, Sean Farrell, Joshua Roy et compagnie dans un contexte plus révélateur.

Peter Chiarelli à Ottawa ?

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Peter Chiarelli

L’ancien directeur général des Bruins de Boston et des Oilers d’Edmonton, Peter Chiarelli, se joindrait aux Sénateurs d’Ottawa, à titre de conseiller spécial, affirme le collègue Brent Wallace. Chiarelli serait un proche du nouveau propriétaire Michael Andlauer.

Rien pour assurer la sérénité du directeur général Pierre Dorion, qui a déjà eu dans les pattes un autre aspirant DG ces dernières années, Pierre McGuire.

Chiarelli a été un directeur général efficace à Boston. Il a été médiocre à Edmonton. Était-il bien entouré à Boston et mal conseillé à Edmonton ? Espérons pour les Sénateurs qu’ils pourront compter sur les conseils du bon Chiarelli, si celui-ci se joint à l’organisation comme l’annonce Wallace.