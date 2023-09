Rondelle libre

Quelle sera la meilleure cuvée pour l’avenir du CH ?

Le VP aux opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, a répété une évidence dans le documentaire sur les coulisses du repêchage, diffusé récemment par le CH : on construit des équipes en repêchant des jeunes surdoués et non pas en surpayant des joueurs autonomes trop âgés.