(Ottawa) Trois Olympiennes canadiennes sont devenues les premières membres de l’équipe d’Ottawa dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, a annoncé le circuit, mardi.

La Presse Canadienne

Les attaquantes Emily Clark et Brianne Jenner, ainsi que la gardienne Emerance Maschmeyer ont accepté des contrats de trois saisons, qui seront donc valides jusqu’au terme de la campagne 2026. Les salaires accordés n’ont pas été dévoilés.

Les trois ont fait partie de l’équipe canadienne qui a gagné deux des trois plus récentes éditions du Championnat mondial de hockey féminin et les plus récents Jeux olympiques d’hiver.

Jenner, qui est âgée de 32 ans, a été nommée joueuse par excellence des Jeux de Pékin en 2022, quand elle a égalé un record du tournoi olympique avec neuf buts.

Clark, qui est âgée de 27 ans, a joué au sein de l’Association professionnelle de joueuses de hockey féminin (PWHPA) de 2019 à 2021, ainsi que lors de la saison 2022-23, quand elle a récolté 23 points en 20 matchs. Maschmeyer, 28 ans, a aussi évolué au sein de la PWHPA.

La saison inaugurale de la LPHF s’ébranlera en janvier avec des équipes dans les régions d’Ottawa, de Toronto, de Montréal, de Boston, de St. Paul-Minneapolis et New York.