Zachary Bolduc ne peut « plus reculer »

(Arlington, Virginie) « Il n’est pas prêt. »

Zachary Bolduc n’a pas oublié les mots qu’a employés Craig Berube à son sujet, il y a presque un an. L’entraîneur-chef des Blues de St. Louis expliquait alors pourquoi le choix de premier tour de son équipe en 2021 avait été renvoyé à son club junior, les Remparts de Québec. Berube avait aussi énuméré les lacunes que le jeune homme devait corriger, à commencer par son coup de patin et son jeu défensif.

Si Bolduc a encore ces mots en mémoire, c’est d’une part parce qu’ils ne sont pas les plus plaisants à entendre. Et d’autre part parce que, de son propre aveu, « c’était la vérité ».

« Je sais que je ne leur ai pas démontré quel type de joueur je pouvais être », a affirmé le Québécois, mardi dernier, en marge de la Vitrine des recrues de la LNH à Arlington, en Virginie.

Il se demande si, « peut-être », il n’avait pas, à l’époque, « un peu la tête à Québec ». « Je savais ce qui s’en venait, l’équipe et les ambitions qu’on avait », rappelle-t-il.

De fait, avec les Remparts, Bolduc a signé une deuxième saison de 50 buts de suite, a terminé parmi les meilleurs pointeurs du circuit et a contribué à la conquête de la Coupe Memorial.

Malgré tout, pendant l’hiver, il n’a pas eu la tête qu’à Québec. Chaque semaine, son entraîneur, Patrick Roy, a multiplié les séances vidéo avec lui afin de cibler des éléments précis à peaufiner en vue de l’« année prochaine ». C’est-à-dire la saison 2023-2024, celle qui est aujourd’hui sur le point de s’amorcer.

Au seuil du camp d’entraînement des Blues, Bolduc se retrouve devant une « page blanche ». « Je ne peux plus reculer, c’est vraiment un pas vers l’avant, dit-il. Je pense que je suis prêt à attaquer ça. »

Question de confiance

Pendant la conversation de quelques minutes, le mot « confiance » revient à deux reprises dans les réponses de Bolduc. « C’est à moi de jouer avec confiance, de foncer, de ne pas jouer sur les talons », dit-il d’abord.

Il évoque ensuite le même thème pour relativiser l’incertitude qui l’attend au cours des prochaines semaines. S’il soutient croire suffisamment en lui-même pour espérer décrocher un poste chez les Blues, il sait bien qu’un détour par Springfield, dans la Ligue américaine, est probable. St. Louis est évidemment son premier choix, et il sait que s’il est retranché au camp, il risque de l’« avaler de travers un peu ».

Mais le cas échéant, « tu te remontes les manches ».

C’est un beau défi qui se présente. Je veux travailler fort et avoir du plaisir, c’est tout. Zachary Bolduc

Bolduc est, au demeurant, conscient de l’état des lieux chez les Blues. Avec l’acquisition de Kevin Hayes pendant l’été, et celles de Kasperi Kapanen et de Jakub Vrana la saison dernière, l’attaque affiche pratiquement complet. Mais il sait aussi que l’organisation est au cœur d’un changement de garde, qui a vu partir Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko la saison dernière.

« J’ai vu tous les échanges qu’ils ont faits, et je perçois un certain virage jeunesse, dit-il. C’est à moi de faire ma place. »

L’histoire ne dit pas s’il y parviendra dès cet automne. Mais, à l’évidence, le message de l’an dernier a été entendu. Et compris. On ne l’y prendra plus.