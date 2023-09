Rondelle libre

Qui osera enterrer les Bruins ?

On ne donnait pas cher de leur peau en octobre 2020 avec la perte de deux de leurs quatre premiers défenseurs, le capitaine Zdeno Chara et Torey Krug. Les Bruins ont pourtant subi seulement 16 défaites en 56 matchs et atteint le deuxième tour des séries.