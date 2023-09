Le Canadien a publié jeudi soir un court documentaire présentant les dessous du repêchage 2023. On y constate l’unanimité du groupe de recruteurs du Tricolore concernant le choix de David Reinbacher au 5e rang.

La Presse

Le documentaire d’une vingtaine de minutes commence avec des images du camp d’évaluation de la LNH, qui précède le repêchage, et quelques passages d’entrevues réalisées avec David Reinbacher et Jacob Fowler, qui ont ultimement été sélectionnés par le CH. Puis, on présente des images d’une rencontre du personnel hockey dans les jours précédant la séance de sélection.

En écoutant les quelques échanges dévoilés, on devine que l’organisation hésitait entre Reinbacher et un autre joueur, dont le nom n’est pas dévoilé dans le documentaire. À un certain moment, le vice-président des opérations hockey, Jeff Gorton, rappelle à son groupe combien il peut être difficile d’obtenir un joueur de talent dans cette ligue, autrement qu’au repêchage.

« Parfois, on tente sa chance et… On dirait que cette salle a dit “ non, nous ne voulons pas tenter cette chance ”. Je veux juste m’assurer que nous prenons la bonne décision », laisse entendre Gorton.

Le codirecteur du recrutement, Martin Lapointe, parle alors de Reinbacher comme d’un joueur qui « ne pense qu’à gagner, [qui n’est] pas égoïste ». Le dépisteur du recrutement de l’Est de l’Europe, Michal Krupa, en ajoute à son tour : « Tout le monde parle de la défense, mais selon moi, il est aussi tellement spécial offensivement. Il est tellement bon sur l’avantage numérique, il bouge bien, il lit bien le jeu, il organise, il passe… »

« C’est maintenant Reinbacher devant [bip] pour tout le monde ? » questionne ensuite Gorton.

Le documentaire présente également des échanges animés du groupe de dépisteurs au sujet d’autres joueurs, comme Fowler ou Florian Xhekaj, et se termine avec des images de la séance de sélection.

« Le futur est incroyable, lance Martin St-Louis à Reinbacher à la table du Tricolore. Tu es exactement ce dont nous avons besoin. »