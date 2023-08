L’attaquant de puissance vise une grosse saison avec les Capitals de Washington

(Terrebonne) Anthony Mantha est le premier à l’admettre, sans retenue aucune : pour lui, la dernière saison a été plutôt éprouvante.

« Ça a été difficile pour moi, a-t-il admis en marge du tournoi de golf de Serge Savard, présenté mardi à Terrebonne. Il me faut une grosse saison, on ne se le cachera pas. […] C’est ma dernière année de contrat, et j’aimerais ça, revenir en force à la suite de ma dernière saison. »

Revenir en force, dans son cas, ça veut dire quoi ? En partant, ça veut dire faire mieux que les 27 points en 67 matchs qu’il a obtenus la saison dernière. D’ailleurs, l’attaquant des Capitals de Washington n’hésite pas à dire ouvertement qu’il vise le cap des 60 points, ce qui serait pour lui un sommet depuis son arrivée dans la Ligue nationale, en 2015-2016.

Il faut comprendre que depuis son acquisition par les Capitals des Red Wings de Detroit en 2021, Mantha n’a certes pas joué à la hauteur des attentes, bien que les blessures n’aient pas aidé sa cause.

Mon objectif, c’est de réussir 60 points cette saison, et après ça, ça va être de signer un contrat à long terme quelque part. Anthony Mantha

Pour y arriver, il a déjà commencé à perdre du poids, lui qui estime que les 242 livres qu’il traînait la saison dernière sur les glaces de la LNH n’ont pas aidé sa cause.

« Je veux perdre du poids, environ une dizaine de livres, afin d’être plus rapide la saison prochaine. L’an dernier, je trouvais qu’il manquait une petite coche à mon jeu. Alors mon nouvel objectif pour la saison qui s’en vient, c’est d’être plus fort, plus mince, afin d’être plus explosif sur la patinoire. »

Revenir en force

« C’est dur à expliquer, mais je pense que je n’ai pas été assez présent pour mon équipe la saison passée, pas assez impliqué. Au chapitre des points, mais aussi au chapitre des mises en échec, au chapitre de tous les petits détails comme ça. »

Quand on lui demande ce qui a cloché la saison passée, il répond : « Pas mal tout. » Et on comprend qu’Anthony Mantha a bien hâte de pouvoir retourner sur la glace afin d’oublier 2022-2023.

Entre autres malheurs, une blessure à l’aine l’a ralenti en fin de saison, et sa production déficiente a poussé l’entraîneur Peter Laviolette à le laisser de côté à plusieurs reprises. Laviolette a depuis été limogé, et les Capitals ont embauché Spencer Carbery, qui a passé les deux dernières saisons chez les Maple Leafs de Toronto à titre d’adjoint. « On va essayer de mettre tout en place afin de permettre à l’équipe de bien performer », a-t-il résumé au sujet du nouveau coach.

Mais peu importe qui est derrière le banc, le joueur québécois comprend très bien la situation : à bientôt 29 ans, et après une saison très décevante, le temps commence à presser un peu.

« J’ai pu prendre un peu de temps pour moi, cet été, mais maintenant, je mets les bouchées doubles à l’entraînement. Il reste encore environ un mois avant l’ouverture du camp, et il n’y a pas de temps à perdre.

« La dernière année de contrat, pour moi, c’est une source de motivation, c’est presque une seconde chance après la saison dernière. Mais je sais comment faire pour revenir en force, et c’est ça qui est le plus important. »