Les chances d’un retour au jeu pour Paul Byron étaient déjà minces, mais voici qu’elles ne sont plus du tout.

Lors d’un point de presse par vidéo mardi après-midi, Kent Hughes, directeur général du Canadien, a confirmé que le petit attaquant va prendre sa retraite.

« Son contrat est terminé, et ce n’est pas dans ses plans que de partir de Montréal, a indiqué le DG. Alors on va discuter avec lui, on va s’asseoir avec Paul lors du mois de septembre. »

Cette discussion servira à connaître la suite des choses dans le cas de Byron, qui a déjà fait savoir qu’il aimerait demeurer avec l’organisation montréalaise, dans un rôle qui reste à définir.

Byron, 34 ans, est probablement l’une des meilleures acquisitions de la part du Canadien au ballottage. Laissé de côté par les Flames de Calgary, l’attaquant s’est amené au Centre Bell à l’aube de la saison 2015-2016, et il a rapidement conquis les partisans du Canadien avec son coup de patin rapide et sa fougue.

Dans le maillot tricolore, il s’est offert deux saisons de 20 buts ou plus, et il a atteint un sommet lors de la saison 2016-2017, avec 22 buts et 21 passes pour un total de 43 points en 81 rencontres.

Sa carrière a toutefois pris une autre trajectoire à la suite d’une bagarre avec le défenseur MacKenzie Weegar en mars 2019 au Centre Bell. Ensuite, les problèmes de santé ont continué à le suivre, et il a entre autres été opéré à une hanche à l’été 2021, ne disputant que 27 matchs lors de la saison suivante, en 2021-2022. Il n’avait pas été en mesure de prendre part à un seul match lors de la saison dernière.

Byron, un choix de sixième tour des Sabres de Buffalo en 2007, va partir avec un total de 208 points en 521 matchs dans la LNH.