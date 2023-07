2003

Patrice Bergeron, attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst, est sélectionné au 2e tour (45e total) par les Bruins de Boston. L’histoire retiendra notamment que le Canadien, cinq rangs plus tôt (40e), avait sélectionné Cory Urquhart, qui n’a jamais atteint la LNH. Le Québécois, lui, perce la formation des Bruins à 18 ans et récolte 39 points en 71 matchs à sa saison recrue.

2007

Pulvérisé par une mise en échec de Randy Jones, Bergeron est victime d’une sévère commotion cérébrale qui l’oblige à rater 72 matchs. « Je me considère chanceux, puisque je pourrais me retrouver dans un fauteuil roulant et ne plus jamais jouer au hockey. Je suis passé à un cheveu de me casser le cou », déclare-t-il quelques jours après l’incident. Jones a été suspendu deux matchs.

2010

Outre les gardiens de but, Bergeron est le seul Québécois à intégrer la formation canadienne aux Jeux olympiques de Vancouver. Surtout confiné à des missions défensives, il se contente d’une mention d’aide en 7 matchs, mais aide néanmoins son équipe à remporter la médaille d’or.

2011

PHOTO JONATHAN HAYWARD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Patrice Bergeron

Les Bruins de Boston gagnent la Coupe Stanley. Avec 20 points en 23 matchs, Bergeron est un acteur clé de la conquête des Oursons, leur première depuis 1972. Seul David Krejci le devance au chapitre du temps de glace chez les attaquants de son club.

2013

Au septième match d’un premier tour âprement disputé contre les Maple Leafs de Toronto, les Bruins sont en retard 4-1 en troisième période. Après que Nathan Horton et Milan Lucic eurent réduit l’écart, Patrice Bergeron égale le pointage avec moins d’une minute à jouer. C’est aussi lui qui donne la victoire aux siens en prolongation. Cette année-là, les Bostonnais s’inclinent en finale.

2014

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bergeron et Sidney Crosby

Deuxième participation aux Jeux olympiques, cette fois à Sotchi. Bergeron participe à un effort défensif monumental, alors que le Canada n’accorde que trois buts en six rencontres. La formation unifoliée remporte de nouveau la médaille d’or.

2016

Sidney Crosby, Brad Marchand et Patrice Bergeron forment un trio irrésistible au sein de l’équipe canadienne à la Coupe du monde, présentée avant le début de la saison de la LNH. Les trois terminent en tête des marqueurs de leur club, qui est par ailleurs sacré champion. En incluant le Championnat mondial sénior de 2004 et le Championnat mondial junior de 2005 (dans cet ordre, oui), c’est la cinquième médaille d’or internationale du Québécois.

2019

Avec 32 buts et 79 points en seulement 65 matchs de saison, Bergeron établit des sommets personnels sur le plan offensif. Il ajoute 17 points de plus en 24 matchs de séries, alors que les Bruins s’inclinent en sept matchs en grande finale.

2021

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Patrice Bergeron et Zdeno Chara

À la suite du départ de Zdeno Chara, Patrice Bergeron devient le 20e capitaine de l’histoire des Bruins de Boston.

2022

Après l’élimination de son équipe au premier tour des séries éliminatoires, Bergeron entreprend une réflexion sur son avenir. En août, à quelques semaines du camp d’entraînement, il annonce qu’il disputera au moins une saison supplémentaire. Les Bruins connaissent finalement la meilleure campagne de l’histoire de la LNH en signant 65 victoires et en accumulant 135 points au classement. Le printemps venu, ils subissent néanmoins l’élimination au premier tour contre les Panthers de la Floride.

2023

Le 25 juillet, Patrice Bergeron annonce qu’après une carrière de 20 ans, il tire sa révérence.