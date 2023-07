« J’ai consulté ma famille et écouté mon corps. Je suis convaincu que c’est le bon moment pour tirer ma révérence. »

Patrice Bergeron, joueur de centre étoile des Bruins de Boston, a annoncé sa retraite, ce mardi matin. La nouvelle n’est pas surprenante en soi : à 38 ans, après avoir disputé presque 1500 matchs dans la LNH, gagné la Coupe Stanley en 2011 et remporté deux médailles d’or olympiques, le natif de L’Ancienne-Lorette a largement fait sa part.

Ce n’en est pas moins une légende vivante qui accroche ses patins. Une légende pour la province, d’une part, puisqu’il se classe au 15e rang pour les points amassés en saison (1040) et au 8e pour les matchs joués en saison (1294) chez les joueurs nés au Québec. Une légende des Bruins, ensuite, alors qu’il se retrouve parmi les meneurs d’à peu près toutes les catégories statistiques de l’histoire de l’organisation. Une légende de la LNH, enfin, qui impose le standard des attaquants défensifs du circuit depuis presque deux décennies – en témoignent ses six trophées Selke, un record.

Plutôt que de s’en tenir à un communiqué laconique confirmant sa retraite, Bergeron a livré un long témoignage écrit, que les Bruins ont relayé en anglais et en français.

« Vers l’âge de 12 ans, un enseignant nous a demandé d’écrire sur nos rêves. Pour moi, il n’y avait aucun doute : je voulais devenir joueur de hockey professionnel », raconte-t-il d’entrée de jeu.

« J’étais probablement un peu naïf de croire que c’était uniquement une question de temps avant que ce rêve ne se réalise. Dans les faits, le chemin à parcourir pour le concrétiser était bien plus exigeant. J’ai dû relever de nombreux défis et faire d’importants sacrifices pour atteindre mon objectif. Malgré les épreuves, ma détermination et ma passion pour le hockey n’ont fait que grandir. »

« Au cours des 20 dernières années, j’ai pu vivre mon rêve tous les jours », dit-il encore.

C’est « avec le cœur gros et énormément de gratitude » qu’il rentre dans ses terres, « conscient de [son] privilège et de [sa] chance d’avoir eu une si belle carrière ».

Cette décision, il l’a prise de concert avec sa conjointe Stéphanie, à qui il rend un hommage senti.

« Comment te remercier pour ton amour inconditionnel et pour tous les sacrifices que tu as faits pour moi ?, écrit-il. Toi qui vois toujours le positif dans chaque situation et qui, à l’aube de la vingtaine, n’as pas hésité à mettre ta carrière de côté pour me permettre de poursuivre ma passion. Pour toi, avant d’être un joueur de hockey, je suis d’abord un époux et un père. Tu es mon ancre. Les enfants et moi avons beaucoup de chance de t’avoir. Je t’aime. »

À ses « merveilleux enfants », il souhaite avoir « démontré que tout est possible ». « Croyez en vos rêves et écoutez la voix qui est en vous. Travaillez sans relâche pour ce qui vous fait vibrer et lorsque les temps sont durs, relevez-vous et continuez d’avancer », poursuit-il.

Il a aussi une pensée pour ses parents – « votre amour absolu est à l’origine de la personne que je suis devenue et de tout ce que j’ai accompli » – et pour son frère Guillaume, « la plus grande influence de [sa] vie et le meilleur modèle qu’un petit frère puisse espérer ».

Il salue en outre Philippe Lecavalier et Kent Hughes, les agents qui l’ont suivi depuis ses tout débuts. Ainsi, sans surprise, que toute l’organisation des Bruins de Boston, équipe qui l’a repêché au deuxième tour il y a 20 ans.

En conclusion, s’adressant à « la prochaine génération de joueurs et de joueuses », il rappelle qu’« à force de travail et de persévérance, les rêves peuvent devenir réalité, au-delà de nos espérances ».

« Ayez l’esprit sportif, respectez vos pairs, faites face à l’adversité et ayez du plaisir. De cette façon, le hockey vous apportera beaucoup de bonheur. »

« En écrivant ces lignes, termine-t-il, j’ai le sentiment du devoir accompli et d’avoir tout donné pour l’incroyable ville de Boston et les partisans des Bruins. Je n’éprouve aucun regret, que de la gratitude d’avoir pu vivre mon rêve. Je suis enthousiaste d’entamer maintenant un nouveau chapitre avec ma famille. »

Bergeron rencontrera les membres des médias couvrant les activités de la LNH mercredi à Boston.