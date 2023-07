Wirtz est devenu propriétaire et président des Blackhawks en 2007. Pendant son règne, l’équipe de l’Illinois a gagné trois fois la coupe Stanley, soit en 2010, 2013 et 2015.

Le propriétaire des Blackhawks n’est plus

Le propriétaire des Blackhawks de Chicago, Rockwell « Rocky » Wirtz, est mort subitement mardi à l’âge de 70 ans.

La Presse Canadienne

« Nous avons les cœurs lourds aujourd’hui, a déclaré son fils Danny Wirtz, dans un communiqué. Notre père était un homme d’affaires passionné dévoué à faire de Chicago un endroit agréable où vivre, travailler et visiter. Mais ses vrais amours étaient sa famille et ses amis proches. »

« Rocky » Wirtz avait deux ans quand son grand-père, Arthur Wirtz, a acheté les Blackhawks en 1954. « Rocky » a pris la relève quand son père William est mort en 2007.

William Wirtz était surnommé « Dollar Bill » en raison de sa réticence à dépenser pour obtenir les meilleurs joueurs du sport. L’équipe n’a pas connu beaucoup de succès devant de petites foules lors de ses premières années au United Center, ne participant qu’une seule fois aux éliminatoires entre 1998 et 2008.

Tout a changé quand « Rocky » est devenu président. Il a aidé à rétablir la relation entre l’équipe et ses anciennes vedettes. Il a ramené l’équipe à la télévision locale et les partisans sont revenus au United Center.

« La famille de la Ligue nationale de hockey est profondément attristée par le décès soudain de “Rocky” Wirtz, a quant à elle réagi la LNH. Dévoué à sa famille et aux Blackhawks de Chicago, Rocky était originaire de Chicago. Il a pris le contrôle des Blackhawks en 2007 et a presque immédiatement restauré la passion et l’intérêt des partisans envers cette légendaire organisation. »

Wirtz laisse dans le deuil sa conjointe Marilyn, ses enfants Danny, Kendall et Hillary, sa belle-fille Elizabeth et six petits-enfants.

Avec Jay Cohen, Associated Press