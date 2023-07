Brian O’Neill, un dirigeant de longue date de la LNH qui a aidé à superviser la première expansion majeure de la ligue et qui a rédigé son premier calendrier à 12 équipes, est mort à 94 ans.

La Presse Canadienne

La LNH a confirmé la mort de O’Neill par voie de communiqué, vendredi. La cause de la mort n’a pas été dévoilée.

O’Neill a été embauché en tant que directeur de l’administration de la LNH en 1966, par le président de l’époque, Clarence Campbell.

Le natif de Montréal était responsable de l’élaboration du calendrier 1967-68 de la LNH, qui venait d’ajouter six équipes pour doubler sa taille.

Alors que les Blackhawks de Chicago étaient l’équipe la plus à l’ouest des six équipes originales, O’Neill a dû créer un calendrier de 444 matchs à jouer sur une période de 25 semaines, avec des formations couvrant tout le continent, de Boston à Los Angeles.

Quatre ans plus tard, O’Neill a été nommé directeur exécutif de la LNH et il a commencé un long mandat en supervisant le repêchage amateur, une série de repêchages d’expansion et les calendriers de la saison et des séries.

Il a pris sa retraite en 1992 et il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey deux ans plus tard.

« Élégant et érudit, Brian a servi la ligue de multiples façons pendant plus de 50 ans, finalement en tant que vice-président exécutif des opérations hockey, a indiqué dans un communiqué le commissaire de la LNH, Gary Bettman. Il a joué chaque rôle avec une grâce modeste, une dignité peu commune et une attention méticuleuse aux détails qui ont suscité le respect et l’admiration universels – des partisans, des joueurs, des propriétaires et dirigeants des équipes ainsi que des médias.

« Sur le plan personnel, pendant une bonne partie de mes 30 années en tant que commissaire de la LNH, Brian a été un conseiller de confiance, fournissant des conseils qui ont contribué à la croissance de notre sport. »

O’Neill a obtenu un baccalauréat en arts du Collège Loyola de Montréal et un baccalauréat en commerce économique de l’Université McGill. Il a joué au hockey universitaire pour les deux écoles.

Après avoir obtenu son diplôme de McGill et avant de se joindre à la LNH, il a passé neuf ans dans le domaine de l’édition à Montréal.