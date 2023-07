(Frisco) Le directeur général des Stars de Dallas, Jim Nill, a signé une prolongation de contrat de deux ans moins d’un mois après avoir été nommé le directeur général de l’année dans la LNH.

Associated Press

L’entente a été annoncée lundi, ce qui veut dire que Nill restera avec les Stars jusqu’à la fin de la saison 2025-26. Âgé de 65 ans, Nill avait mentionné qu’il espérait élaborer un plan de succession avec le propriétaire Tom Gaglardi.

Nill vient de conclure sa 10e saison comme directeur général des Stars, qui ont été éliminés en six matchs par les Golden Knights de Vegas lors de la finale de l’Association Ouest.

Les Stars ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2020, dans l’environnement protégé au Canada, et ils s’étaient inclinés en six affrontements face au Lightning de Tampa Bay. La formation texane a participé aux séries à six reprises sous la tutelle de Nill.

« Jim a prouvé qu’il est un des meilleurs directeurs généraux de la LNH, a indiqué Gaglardi. Il a minutieusement bâti une équipe avec le marché des joueurs autonomes, les échanges et le repêchage et elle fait partie des meilleures de la LNH. Il s’est aussi assuré que les Stars soient des aspirants pour les années à venir. »

Le fait saillant de Nill est survenu au repêchage de 2017, quand les Stars ont sélectionné le défenseur étoile Miro Heiskanen et le gardien numéro un Jake Oettinger en première ronde ainsi que le productif attaquant Jason Robertson au deuxième tour. Le choix de première ronde des Stars en 2021, Wyatt Johnston, a également été un contributeur clé lors de sa saison recrue.

La meilleure signature de Nill sur le marché des joueurs autonomes fut celle de l’attaquant américain Joe Pavelski, en 2019. Il a été l’un des fers de lance offensifs du premier trio et il a obtenu son 1000e point en carrière dans la LNH, vers la fin de la dernière campagne.

Nill a embauché Pete DeBoer à titre d’entraîneur-chef il y a un an et ce dernier est devenu seulement le deuxième entraîneur de l’histoire de la LNH à atteindre la finale d’association avec quatre équipes différentes.