(Joliette) Dominique Ducharme est en paix avec son expérience avec le Tricolore. Ce qu’il a vécu ne lui sera que bénéfique pour la suite, croit-il.

« Je retire l’expérience [avec le Canadien] au complet. C’est comme ça qu’on continue à progresser. »

« Dans mon rôle, je vais m’en servir le mieux possible », a affirmé le nouvel entraîneur-adjoint des Golden Knights dans une entrevue avec La Presse, jeudi matin, au Club de golf de Joliette.

Le premier départ de la 4e édition de son tournoi de golf venait d’être donné, vers 7 h 30, quand Ducharme a pris le temps de répondre à nos questions.

Dans la dernière année et demie, l’homme de 50 ans a pris un pas de recul. Il a voyagé, est allé aider son ancienne équipe en France, a rendu visite à des amis. Si plusieurs occasions se sont présentées à lui à différents niveaux, il ne voulait surtout pas « aller dans n’importe quelle situation juste pour retourner » dans la Ligue nationale.

Il a donc écouté, discuté, réfléchi.

Quelques jours après la conquête des Golden Knights, il a reçu un appel de Bruce Cassidy. L’entraîneur-chef de la troupe du Nevada avait entendu parler de lui par l’entremise de Kelly McCrimmon, lequel a été adjoint avec Ducharme chez Équipe Canada junior par le passé.

Cassidy a eu un début de parcours semblable à celui de Ducharme dans la Ligue nationale. Embauché comme entraîneur-chef par les Capitals de Washington pour la saison 2002-03, il a été remercié un an et demi plus tard en raison des insuccès de l’équipe.

« Sûrement qu’il a revu un peu ce qu’il avait vécu quand on parlait de tout ça, mentionne Ducharme. C’est une source d’inspiration, un peu comme Mike Sullivan à Pittsburgh. Il est passé par là aussi. Même Alain Vigneault, Michel Therrien. Il y en a eu d’autres. »

« Mon parcours lui a peut-être fait penser au sien, ajoute-t-il. Moi, je suis content parce que c’est un gars qui a de l’expérience. Ils viennent de gagner aussi. »

Selon le Québécois, la chance que lui offraient les Golden Knights était « parfaite ».

« Moi, je veux continuer à grandir comme coach. Je vais voir d’autres choses, d’autres façons de faire. Travailler avec des gens comme ça, c’est ce que je voulais. Ce n’est pas juste l’endroit. C’est la situation au complet. »

« Je vais pouvoir aussi apporter à l’équipe. C’est une équipe compétitive, qui vient de gagner, qui a des ambitions de répéter le plus rapidement possible. Tout ça mis ensemble… »

Du beau comme du moins beau

Si Dominique Ducharme n’est plus l’entraîneur-chef du Canadien depuis plus d’un an et demi déjà, son nom revient souvent dans les discussions. Certains le tiennent responsable des insuccès du CH dans la première moitié de la saison 2021-2022. Cette étiquette, cependant, ne dérange pas le principal intéressé plus qu’il ne le faut.

« Ça me coule un peu sur le dos, dans le sens où ces gens-là ne sont pas à l’intérieur. Ils ne savent pas. Si je croise Cole [Caufield] aujourd’hui, je vais être content de le voir et il va être content de me voir. »

À l’époque, le Canadien se trouvait dans situation difficile avec la COVID-19. Après une saison morte dévastatrice pour la direction du club (fin de la carrière de Shea Weber, départs de Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi…), Ducharme devait composer avec un alignement incomplet, constamment réduit par les blessures.

« Avec ce qu’on a traversé, j’ai mes responsabilités. Les joueurs ont leurs responsabilités. Tout le monde a sa responsabilité. Ce n’est pas juste à cause de moi qu’on est allés en finale. J’ai fait ma part, les joueurs ont fait leur part. On a tout monté ça ensemble. Quand ça va moins bien, on a tous notre responsabilité. »

« Je comprends la passion. Tout le monde veut voir le Canadien réussir. Ça fait partie de ça, je comprends ça. La première journée que je suis arrivé, je savais que j’avais 8 millions d’adjoints avec moi. Il y en a qui ont des idées X, d’autres des idées Y. En bout de ligne, tu y vas avec ce que tu penses, avec tes valeurs à toi, avec tes façons de travailler. »

« Je ne changerais rien. Je garderais exactement la même équipe qui a joué le dernier match contre Tampa. »

Ducharme est serein, en parlant de tous ces moments. En tant que Québécois ayant grandi comme partisan du Tricolore, il a toujours su à quel point le rôle d’entraîneur-chef du club montréalais pouvait amener des hauts, très hauts, et des bas, très bas. Cette expérience n’est aujourd’hui que synonyme d’apprentissage.

« [Avoir été entraîneur du Canadien], c’est quelque chose qui va me servir pour toujours, autant les bons côtés que les côtés plus négatifs. Ça fait juste partie du parcours. »

Les bonnes choses

Ducharme ne s’en cache pas : comme tout entraîneur, son objectif est d’un jour refaire sa place comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Mais il n’est pas dans l’attente, ni dans l’impatience. Au contraire.

« Je suis vraiment dans le moment présent, je suis vraiment content de la situation. Je crois que quand tu fais les bonnes choses, il y a de bonnes choses qui t’arrives. Je n’ai pas de timeline. Je fais confiance à la vie. »

« Je vais continuer à grandir, à prendre de l’expérience comme coach, continue-t-il. Un jour, je pense que ça va arriver et je vais juste avoir un bagage d’expérience encore plus grand qu’aujourd’hui. »