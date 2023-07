PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Rangers de New York ont prolongé de deux saisons le contrat du défenseur et joueur autonome avec compensation K’Andre Miller.

Associated Press

Âgé de 23 ans, Miller touchera 7,7 millions US.

Le directeur général, Chris Drury, en a fait l’annonce mardi.

Miller s’est avéré un pilier de la défense depuis qu’il s’est joint aux Rangers, en 2020-21. L’an dernier, il a établi des sommets personnels avec neuf buts, 34 aides et 43 points, se classant au deuxième rang des pointeurs chez les défenseurs des Blue Shirts. Il a aussi joué un rôle clé au sein des unités spéciales, passant 149 minutes sur la patinoire alors que les Rangers étaient à court d’un homme.

L’Américain de St. Paul, au Minnesota, a été un choix de premier tour, 22e au total, en 2018. Il compte 21 buts, 54 aides et un différentiel de plus-44 en 214 rencontres dans la LNH, toutes avec les Rangers.