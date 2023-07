PHOTO CARLOS OSORIO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un contrat d’un an et 1,1 million pour Filip Zadina

(San José) Les Sharks de San Jose ont consenti un contrat d’un an et 1,1 million US à l’attaquant Filip Zadina, a annoncé le directeur général de l’organisation, Mike Grier.

La Presse Canadienne

Zadina, qui est âgé de 23 ans, a marqué trois buts et amassé quatre mentions d’aide en 30 rencontres la saison dernière avec les Red Wings de Detroit. Il a aussi inscrit un but en deux rencontres avec leur club-école de la Ligue américaine de hockey, les Griffins de Grand Rapids.

Le Tchèque totalise 28 buts et 40 passes en 190 matchs en carrière dans la LNH, tous avec les Red Wings.

Zadina, un joueur de six pieds et 190 lb, a été sélectionné en première ronde, sixième au total, par les Red Wings lors du repêchage de la LNH en 2018.