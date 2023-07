(New York) Les Islanders de New York ont fait signer des contrats aux attaquants Julien Gauthier, Karson Kuhlman et Brian Pinho.

Associated Press

Les Islanders ont dévoilé ces ententes mercredi. Gauthier a paraphé une entente de deux saisons, tandis que Kuhlman et Pinho ont accepté des contrats d’une année et à deux volets.

Choix de première ronde des Hurricanes de la Caroline en 2016, Gauthier a récolté neuf buts et cinq mentions d’aide en 57 parties avec les Rangers de New York et les Sénateurs d’Ottawa la saison dernière.

En 153 parties en carrière, avec les Hurricanes, les Rangers et les Sénateurs, l’attaquant de 26 ans a obtenu 32 points, dont 14 buts.