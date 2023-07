Serein et prêt pour un « nouveau départ »

Sans regret ni rancune, Jonathan Drouin avait besoin d’un « nouveau départ », et ça, personne ne sera surpris de l’apprendre.

Même si « ça allait super bien avec Martin [St-Louis] », qu’il avait « encore des papillons en entrant sur la patinoire du Centre Bell » et qu’il se dit « chanceux d’avoir joué à Montréal pendant six ans », Drouin avait besoin de changer d’air.

Sa décision de mettre fin à son chapitre montréalais s’est prise « quelques jours avant » l’ouverture du marché des joueurs autonomes, a expliqué le Québécois lors de sa première disponibilité média en tant que membre de l’Avalanche du Colorado, lundi midi.

« Kent [Hughes] et Jeff Gorton ont été super gentils avec moi dans les deux dernières années. On a pris une décision… Moi, j’ai décidé d’aller quelque part d’autre. […] Montréal a été un peu difficile dans les dernières années, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. J’avais besoin d’un nouveau départ », a sereinement résumé l’attaquant de 28 ans.

Personne n’est sans savoir que le séjour de Drouin à Montréal a été tumultueux, entre les blessures et les troubles d’anxiété qui l’ont forcé à rater la fin de la saison 2021. C’est sans parler des nombreux commentaires acerbes de certains partisans à son endroit, qui n’ont jamais vraiment cessé depuis quelques années.

Mais malgré tout ça, Drouin « ne changerait pas grand-chose dans ce qui est arrivé » ces six dernières années. « C’est arrivé pour une raison », a-t-il sagement estimé.

Une expression anglophone veut qu’il vaut mieux vaincre ses détracteurs par la gentillesse [kill them with kindness]. C’est un peu ce qu’a fait l’ailier des Laurentides, ne lésinant pas sur les compliments à l’endroit du Tricolore, lundi.

« Jamais je vais dire à un Québécois de ne pas venir jouer à Montréal », a-t-il laissé tomber.

« Quand je suis arrivé à Montréal, je pensais savoir à quoi m’attendre. Tout le monde va te le dire : quand t’es un Québécois à Montréal, tu ne peux pas vraiment savoir à quoi t’attendre. C’est une place où il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses négatives, mais il y a aussi beaucoup de positif si t’es capable de tasser les choses de côté. »

« J’ai eu de super beaux moments à Montréal. […] J’ai rencontré de super belles personnes. Je pense que j’ai grandi comme personne aussi depuis ma première année. »

Un processus « assez facile »

Si c’était la première fois de sa carrière que Jonathan Drouin testait le marché des joueurs autonomes, le processus a été « assez facile ». Ses échanges par texto avec Nathan MacKinnon, son ancien coéquipier chez les Mooseheads de Halifax, ont simplifié sa décision.

« J’avais assurément le Colorado sur mon radar. J’espérais qu’on pourrait trouver un terrain d’entente. J’ai été vraiment chanceux. »

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Nathan MacKinnon

Le directeur général de l’Avalanche, Chris MacFarland, a d’ailleurs expliqué au cours des derniers jours que MacKinnon avait « assurément [été] un membre honoraire du département de recrutement » dans la décision d’amener Drouin au Colorado.

« De recevoir un message de [Nathan] à ce moment-ci de ma carrière, c’est quelque chose dont j’avais hâte, de dire Drouin. Pas seulement Nate, mais tout le monde au Colorado. C’est une superbe opportunité pour moi dans une bonne équipe. »

En forme « mentalement et physiquement », Drouin semblait sincèrement emballé par le nouveau défi qui se présente à lui. Son entente d’un an, qui lui rapportera néanmoins beaucoup moins d’argent que son précédent contrat de six ans, sera une occasion pour lui de retrouver sa touche offensive.

« Je suis ouvert à aider [l’Avalanche] de n’importe quelle façon. Je veux essayer de retrouver ma game. Je sais qu’elle est là. C’est juste une question de confiance. »

L’attaquant s’attend à devoir s’ajuster à l’altitude et à la vitesse du jeu de l’Avalanche, et il est déjà passé à l’action en ce sens. « Je m’entraîne beaucoup cet été pour être certain que je suis prêt pour ça. »

Comme il l’a bien dit : « J’ai déjà mis Montréal derrière moi. Je pense au futur. »