(Nashville) Kent Hughes ne s’en cache pas : l’acquisition d’Alex Newhook va « dans le même sens » que celle de Kirby Dach, à pareille date l’an dernier.

Mardi, à la veille du repêchage de la LNH, le directeur général du Canadien a rencontré les journalistes pour l’habituelle discussion précédant le premier tour. La stratégie de sélection du Tricolore a toutefois été largement éclipsée par la transaction que l’équipe avait conclue quelques heures plus tôt.

Hughes a ainsi échangé des choix de premier et de deuxième tours (31e et 37e au total) en 2023 ainsi que le défenseur des ligues mineures Gianni Fairbrother à l’Avalanche du Colorado contre Newhook. Cet attaquant de 22 ans, présentement sans contrat l’an prochain, peinait à éclore chez l’Avalanche. Il a néanmoins disputé les 82 matchs du club l’an dernier et avait participé à la conquête de la Coupe Stanley en 2022.

Réputé pour son coup de patin hors du commun, ce natif de Terre-Neuve apporte au Canadien une « polyvalence » qui plaît à l’état-major du club. « Le tempo, la vitesse, le caractère », a énuméré Hughes. L’ex-agent du jeune homme aime aussi le fait qu’il ait gagné la Coupe. Surtout, « on pense qu’il a encore beaucoup de potentiel », a ajouté le DG.

C’est ici que la comparaison avec Dach s’invite dans la conversation. Les deux ne sont évidemment pas le même joueur. Ne serait-ce que sur le plan du gabarit : 6 pi 4 po et 212 lb pour Dach, 5 pi 10 po et 190 lb pour Newhook.

Ils ont toutefois en commun d’avoir été repêchés au premier tour en 2019 – Dach au 3e rang et Newhook, au 16e, immédiatement après Cole Caufield. Et de connaître un début de carrière qui n’est pas à la hauteur des attentes.

Même leur production offensive est quasiment la même à leur arrivée à Montréal : 66 points en 159 matchs pour Newhook au Colorado, contre 61 points en 152 matchs pour Dach avec les Blackhawks de Chicago. Ce dernier, toutefois, a trouvé ses ailes dans son nouvel uniforme, amassant 38 points en 58 matchs en 2022-2023 sous les ordres de Martin St-Louis. L’organisation refait aujourd’hui le même parti.

« Un bon joueur n’oublie pas comment jouer, a prévenu Hughes. On voit souvent combien ça aide des joueurs d’évoluer dans un nouveau contexte. On croit qu’Alex a ce potentiel. »

Le gestionnaire a rappelé que, pour un jeune joueur, trouver sa place au sein d’un club aspirant aux grands honneurs n’est pas facile. Débarqué à Denver à la fin de la saison 2020-2021, Newhook a en effet rejoint une formation mature, aux ambitions très élevées. À preuve, un an plus tard, les anciens Nordiques soulevaient la Coupe Stanley.

Il a amorcé la campagne 2021-2022 dans la Ligue américaine avant d’être rappelé pour de bon par le grand club. Il y a toutefois été confiné à un rôle de soutien, presque exclusivement à cinq contre cinq, disputant un peu moins de 14 minutes par rencontre pendant deux saisons complètes.

À Montréal, « il aura la chance d’être dans une meilleure chaise », a souligné Martin St-Louis, qui se trouvait au côté de son patron, mardi. Son temps de glace sera plus important. On l’emploiera sur les unités spéciales. « On pense l’amener dans un environnement où il pourra en montrer plus », a ajouté l’entraîneur.

Au Colorado, il a évolué à la fois au centre et à l’aile. Chez le Canadien, on ne s’avance pas sur le rôle précis qu’on compte lui confier.

On ne se formalise pas non plus du fait qu’un autre attaquant de petite taille s’ajoute à une formation déjà menue – avec l’ajout de Newhook, au moins la moitié du top 6 pourrait mesurer moins de 6 pi. « Petit, ça peut être la grandeur ou le poids. Mais Alex est épais dans le bas du corps, comme Sidney Crosby », a nuancé Kent Hughes.

À la suite de l’acquisition de Newhook, un joueur expérimenté malgré son jeune âge, on peut également se demander si l’administration du Canadien n’a pas pesé sur l’accélérateur dans son plan de reconstruction. Le DG avait, après tout, annoncé à la fin de la dernière saison qu’il s’attendait à de meilleurs résultats de la part de son équipe en 2023-2024.

Cette fois, il a été plus circonspect. « On va toujours chercher des façons d’avancer sans sacrifier l’avenir, a-t-il noté. On a donné deux bons choix, mais on va chercher un bon jeune qui ne sera pas joueur autonome avant cinq ans. »

En outre, avec la limite de 50 contrats par équipe, repêcher des joueurs à l’infini n’est pas forcément un avantage. Après cette transaction, le Tricolore dispose encore de neuf sélections cette semaine à Nashville.

À moins que ça ne change encore d’ici mercredi soir.

En bref

Le cinquième choix… ou pas

Le Canadien, jusqu’à nouvel ordre, est censé être la cinquième équipe à s’exprimer sur la scène du Bridgestone Arena de Nashville, mercredi soir. Kent Hughes n’a pas ouvert son jeu quant au joueur ciblé, soulignant simplement que son personnel de recruteurs et lui avaient « plusieurs noms en tête ». À moins qu’une des quatre équipes devant le CH ne tombe amoureuse de Matvei Michkov, on s’attend à ce que Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith ne soient plus disponibles au cinquième rang. Lundi, Barry Trotz, directeur général des Predators de Nashville, avait déclaré que c’était justement à partir de ce moment que ça deviendrait « intéressant ». Il a même avancé que c’est le CH qui possédait « la clé » pour la suite du premier tour. « Si Barry croit qu’on a la clé, on est contents de l’avoir ! », a commenté Hughes en riant. « On est ouverts à tout », a-t-il ajouté.

Michkov a laissé une bonne impression

Grand mystère de ce repêchage, le Russe Matvei Michkov a finalement rencontré des directions d’équipes à Nashville. Celle du CH est du nombre. « On a eu une bonne première impression, a assuré Hughes. C’est différent de passer par un traducteur, mais on regardait son langage corporel et ses réponses étaient intelligentes et matures. » La confiance en lui de Michkov semble être ressortie pendant cet entretien. C’est à peu près tout ce qu’on a appris à ce sujet.

Drouin, Gurianov, Belzile

Kent Hughes a aussi été évasif quant à sa volonté d’échanger des joueurs de sa formation actuelle au cours des prochains jours. En incluant Alex Newhook, Denis Gurianov et Rafaël Harvey-Pinard, qui doivent encore s’entendre avec le club, le CH disposerait en effet de 16 attaquants possédant un contrat à sens unique de la LNH, ainsi que de 9 défenseurs ayant disputé au moins 39 matchs la saison dernière. Ça fait déjà beaucoup de monde. « On parle souvent aux équipes : des fois, tu commences des discussions sans savoir où ça s’en va et tu trouves une façon de faire un échange », a rappelé Hughes. Il a en outre confirmé que Gurianov ne recevrait pas d’offre qualificative, mais qu’il n’excluait pas de s’entendre avec lui sur les termes d’un nouveau contrat à bas prix au cours des prochaines semaines. Quant à Jonathan Drouin et Alex Belzile, qui deviendront joueurs autonomes sans compensation le 1er juillet, leur dossier n’est pas encore fermé, nous dit-on. Aucun rachat de contrat n’est par ailleurs prévu pour l’instant.