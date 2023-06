Pascal Rhéaume a été promu au poste d’entraîneur-chef et directeur général.

Après seulement deux saisons d’existence, les Lions de Trois-Rivières procèdent à un grand remaniement.

Les Lions ont annoncé jeudi que Pascal Rhéaume, qui était entraîneur-adjoint depuis la création de l’équipe, a été promu au poste d’entraîneur-chef et directeur général.

Du même souffle, les félins ont annoncé le départ de Marc-André Bergeron, qui était DG et vice-président des opérations hockey. En novembre dernier, l’ancien défenseur avait également dû descendre derrière le banc afin d’assurer l’intérim après le départ de l’entraîneur-chef Éric Bélanger.

Ces annonces surviennent à la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de l’ECHL.

Dans des propos rapportés par Le Nouvelliste, Rhéaume a expliqué qu’il avait amorcé des démarches pour redevenir entraîneur-chef dans la LHJMQ.

« Je n’avais pas de nouvelles, j’avais commencé à explorer d’autres options, a-t-il indiqué au quotidien trifluvien. Mais cette opportunité est parfaite pour moi. Je reste ici, je connais bien l’organisation et je connais mieux l’ECHL pour y avoir travaillé ces deux dernières années. Je me sentais prêt il y a deux ans pour le poste de pilote, j’avais soumis ma candidature. Je peux dire que je suis encore plus prêt aujourd’hui. »

Les Lions ont connu deux saisons mouvementées jusqu’ici. Éliminés au 1er tour au printemps 2022, ils ont raté les séries cette saison. Leurs assistances ont chuté, passant de 2900 spectateurs par match à l’an 1, à 2617 cette saison, selon les données de HockeyDB, et l’équipe est en litige avec la Ville de Trois-Rivières quant au paiement des frais de location du Colisée Vidéotron. L’administration municipale a d’ailleurs envoyé une mise en demeure à Deacon Sports and Entertainment en mai dernier.