(Québec) À peine 48 heures après la fin d’une époque avec les départs de Patrick Roy et de Jacques Tanguay, les Remparts de Québec ont lancé un nouveau chapitre de leur histoire, jeudi, tout en demeurant à l’interne.

La Presse Canadienne

« Avec comme objectif de poursuivre l’histoire et la tradition des Remparts de Québec », Martin Tremblay, chef de l’exploitation de Québecor Sports et divertissement, a annoncé les nominations de Simon Gagné au poste de directeur général, et de Nicole Bouchard à titre de directrice générale adjointe.

« Ce que les Remparts ont de plus précieux c’est l’identité, la culture et les valeurs prônées par l’organisation depuis plus de 25 ans. C’est-à-dire la passion pour le hockey, la volonté de gagner et un lien de proximité avec nos partisans et la population de Québec », a déclaré Tremblay, par voie de communiqué.

« Ces nominations s’inscrivent dans notre volonté claire de poursuivre sur les mêmes bases que celles déjà établies », a-t-il ajouté.

Gagné assumera donc une moitié des anciennes fonctions de Roy, et il aura le mandat de nommer le prochain entraîneur-chef de l’équipe, a confirmé Tremblay.

« Son parcours junior avec les Remparts, son expérience acquise récemment à titre d’entraîneur adjoint et conseiller spécial au directeur-gérant et son impressionnante carrière professionnelle font de Simon le meilleur candidat pour rebâtir une équipe championne », a affirmé Tremblay.

Auparavant directrice des services à l’équipe et relations médias avec les Remparts, Nicole Bouchard oscille dans le monde du hockey depuis près de 43 ans.

« Ayant les Remparts tatoués sur le cœur depuis toujours, Nicole possède tous les atouts et toutes les compétences pour collaborer à la gestion des opérations hockey de la concession », a aussi déclaré Tremblay, dans le communiqué officiel de l’équipe.

Enfin, Marc Chamard demeure le directeur du recrutement et l’adjoint au directeur général, et Tommy Castonguay devient vice-président des opérations des Remparts.