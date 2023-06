Ex-légende du Canadien

Henri Richard souffrait de l’ETC à son décès

(Ottawa) Une encéphalopathie traumatique chronique (ETC) de stade 3 a été diagnostiquée à titre posthume chez Henri Richard, ancien grand joueur et capitaine du Canadien de Montréal et membre du Temple de la renommée du hockey, a annoncé mercredi la Fondation Héritage pour les Commotions cérébrales Canada.