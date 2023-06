(Calgary) Les Flames de Calgary ont annoncé que Ryan Huska a été nommé au poste d’entraîneur-chef.

La Presse Canadienne

Les dirigeants de l’équipe ont confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse lundi. Il devient le 24e entraîneur-chef dans l’histoire de l’organisation. Les Flames ont convoqué les médias à une conférence de presse lundi après-midi.

Le poste était vacant depuis le congédiement de Darryl Sutter, survenu en mai.

« À la suite d’un processus de recherche approfondi, nous sommes fiers de présenter Ryan Huska comme entraîneur-chef des Flames de Calgary », a déclaré le directeur général Craig Conroy, dans le communiqué officiel.

« Bien que la continuité et la familiarité soient un avantage, nous avons pu constater de visu l’éthique de travail de Ryan. Il est un communicateur clair qui établit une relation de confiance avec ses joueurs, et il est un penseur critique avec un plan. »

Huska a occupé un poste d’instructeur au sein de l’organisation des Flames à compter de la saison 2014-2015. Cette saison-là, il s’était vu confier la fonction d’entraîneur-chef du club-école des Flames à Adirondack, dans la Ligue américaine.

En quatre saisons à titre d’entraîneur-chef dans la Ligue américaine, il a affiché un dossier global de 135-118-27 tout en contribuant au développement de futurs joueurs de la LNH dont Rasmus Andersson, Andrew Mangiapane et Oliver Kylington, trois membres de l’édition actuelle de la formation albertaine.

En 2018, il s’est joint aux Flames, à Calgary, à titre d’instructeur-adjoint.

Dans le communiqué officiel des Flames, Huska s’est dit honoré d’avoir mérité la confiance de l’entière direction de l’équipe.

« En arrivant dans ce rôle, ma position est un peu différente de la plupart (des autres entraîneurs) parce que je connais très bien nos joueurs. Nous avons de très bonnes personnes dans notre vestiaire, d’excellents joueurs de hockey qui veulent gagner. Mon travail est de les inspirer jour après jour pour les aider à mener notre équipe au prochain niveau. »

Huska a également dirigé les Rockets de Kelowna dans la Ligue de l’Ouest pendant sept saisons, à compter de 2007, et a complété sa carrière d’entraîneur au niveau junior avec une fiche de 303-164-37.

« Ryan possède 11 saisons d’expérience en tant qu’entraîneur-chef dans la Ligue de l’Ouest et la Ligue américaine et plus de 20 ans d’expérience en tant qu’entraîneur, y compris les connaissances acquises en tant qu’entraîneur-adjoint à Calgary au cours des cinq dernières saisons », a souligné Conroy dans le communiqué.

« Ryan a mérité cette opportunité et nous sommes convaincus qu’il est l’entraîneur idéal pour notre équipe. »

Les Flames ont raté les séries éliminatoires par deux points lors de la saison régulière qui a pris fin en avril.