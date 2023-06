PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS

(Sunrise) Des souvenirs du parcours jusqu’à la finale de la Coupe Stanley seront partout lorsque s’ébranlera la prochaine saison des Panthers de la Floride. On verra une bannière dans les hauteurs de leur aréna pour souligner le championnat de l’Association Est de la LNH. Inévitablement, il y aura des vidéos rappelant les meilleurs moments des séries éliminatoires. Il y aura aussi des cicatrices. Des matchs manqués. Et beaucoup de rééducation.

Tim Reynolds Associated Press

L’objectif des Panthers de la prochaine saison est simple et évident : se rendre de nouveau jusqu’à la grande finale, et la gagner. Toutefois, l’entraîneur-chef Paul Maurice tire la sonnette d’alarme, conscient que l’impact physique de ces séries éliminatoires sur certains joueurs se répercutera sur la saison prochaine.

« Nous allons avoir beaucoup de difficultés à nous qualifier aux séries éliminatoires l’an prochain. C’est un fait », a-t-il avisé.

Les données lui donnent raison. Les Panthers ont atteint les éliminatoires cette année par le plus petit des écarts, un seul point. Il n’y avait aucune marge d’erreur et il sait déjà que la formation de l’équipe lors du match d’ouverture ne sera pas la meilleure qu’il peut envoyer sur la glace.

Au moins quatre joueurs des Panthers ont terminé la campagne avec des os fracturés. Certains auront besoin de quelques semaines pour guérir. D’autres devront patienter jusqu’à six mois, a noté Maurice.

Les interventions chirurgicales vont commencer bientôt. Or, l’un des côtés négatifs d’une qualification à la finale, c’est la courte durée de l’entre-saison. Les camps d’entraînement vont commencer dans environ trois mois. Certains porte-couleurs des Panthers ne seront pas encore prêts.

« Nous avons eu tellement de blessures, a fait remarquer le gardien Sergei Bobrovsky. Les gars ont joué avec des os fracturés. Ils ont trouvé une manière. Nous avons lutté. […] C’est vrai, nous ne sommes pas allés jusqu’au bout, mais nous avons réalisé un travail incroyable. »

Matthew Tkachuk, l’un des finalistes cette saison au titre de joueur le plus utile à son équipe, a joué une partie de la finale – et a même marqué un but – avec une fracture au sternum, à la suite d’une mise en échec lors du troisième match de la finale contre les Golden Knights.

Il est arrivé un moment où il souffrait tellement que des coéquipiers ont dû l’aider pour enfiler ses jambières, mettre son chandail au-dessus de sa tête et lacer ses patins. Tkachuk a dû faire impasse lors du cinquième match de la finale, mardi, que les Golden Knights ont dominé et qui leur a permis d’éliminer les Panthers et gagner la coupe Stanley pour la première fois de leur histoire.

Le défenseur Aaron Ekblad a subi une fracture à un pied lors de la ronde initiale, face aux Bruins de Boston. Il a subi deux luxations d’une épaule, a dû passer par le protocole lié aux commotions cérébrales et s’est déchiré un muscle oblique. Il n’a raté qu’une seule partie.

Radko Gudas aurait dû manquer six semaines en raison d’une entorse à une cheville ; il n’a manqué qu’une période. Sam Bennett était amoché et a continué à jouer.

« Ce n’est pas le moment d’arrêter. Ce n’est pas l’endroit où arrêter », a déclaré Ekblad après la victoire ultime de 9-3 des Golden Knights.

« Il y a eu un cahot sur la route et ça va pincer. Ça pince en ce moment. Mais nous allons trouver un moyen de revenir l’année prochaine et d’être plus fort à cause de ça. Comment ne pas l’être après tout ce que nous avons traversé cette année ? »

Il y a eu du progrès. Les Panthers ont perdu lors de la ronde de qualification en 2020. En 2021, ils ont été éliminés au premier tour. En 2022, ils ont été envoyés en vacances après la deuxième ronde. Cette année, ils sont tombés en grande finale.

Une chose est claire : les Panthers s’approchent du trophée ultime du hockey. Autre chose qui est claire : ils ne sont pas encore arrivés.

La première année de l’ère Tkachuk en Floride a été une réussite, même avec une conclusion non désirée. Les Panthers ont atteint la finale pour la première fois en 27 ans, et la plupart des éléments importants qui ont contribué à ce parcours ont déjà des contrats pour la saison prochaine (et certains pour plusieurs autres campagnes).

Maintenant, l’objectif de la concession est clair : on ne se demande plus si les Panthers sont assez bons pour aspirer à un championnat ; la question est de savoir à quel moment les Panthers réaliseront pareil objectif.

« Le hockey n’est pas ce qu’il y a de meilleur dans ce sport, a déclaré Maurice. Le hockey est merveilleux. Nous adorons le sport. Mais le meilleur, c’est de se retrouver dans un vestiaire comme celui-là. Ç’a été une merveilleuse année. »

« C’est quelque chose dont je me souviendrai le reste de ma vie », a renchéri le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov.

« Chaque fois que je mettrai les patins sur la glace, que ce soit lors d’un entraînement ou lors d’un match, je me souviendrai de ce groupe. Toute une aventure. »