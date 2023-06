Les choix de mon cœur sont Québec et Montréal. Celui de ma raison est Toronto. Parce que depuis 1967, c’est long longtemps. Et qu’est-ce le Toronto a bien pu faire pour mériter un propriétaire majoritaire comme Harold Ballard en 1972 ? Et pendant une si longue période ? Et la malédiction qui a suivi et dure toujours ? De grands joueurs tels Dave Keon, Borje Salming et Darryl Sittler auraient certes mérité mieux. Le “curse of the Bambino” (Babe Ruth) a duré 86 ans pour les Red Sox. Pour que le “curse of the Ballard” soit moins long, je suis d’avis que les feuilles d’érable devront d’abord identifier leur plus gros problème à l’heure actuelle : Brendan Shanahan.