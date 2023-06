Les Thunderbirds croiseront le fer avec les Remparts de Québec, dimanche. Les Remparts visent un troisième titre de la Coupe Memorial, et un premier depuis 2006.

(Kamloops) Jared Davidson a parlé de ses parents quand on lui a demandé pourquoi il ne baisse jamais les bras.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

« C’est comme ça que j’ai été élevé, a dit l’attaquant des Thunderbirds de Seattle et espoir du Canadien de Montréal. Ils m’ont appris à ne jamais abandonner, peu importe ce que je faisais. »

« Que ce soit à l’école, au hockey, peu importe le sport, ils ne voulaient pas que j’abandonne. Ils veulent que je cherche à me dépasser, que je travaille fort, et si je fais ça, le résultat va venir de lui-même. »

Davidson a été ignoré deux fois lors du repêchage de la LNH avant d’être sélectionné en cinquième ronde, 130e au total, par le Canadien en 2022. Disputant une cinquième saison avec les Thunderbirds, il tentera d’aider l’équipe à gagner la Coupe Memorial pour une première fois. Il a récolté jusqu’ici un but et cinq aides.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Jared Davidson au camp d’entraînement du Canadien

L’approche de Davidson est la même chez tous ses coéquipiers, qui ont été motivés par une défaite en finale de la Ligue de l’Ouest l’an dernier.

« Je ne sais pas quoi dire d’autre au sujet de cette équipe. C’est un groupe résilient, a dit Davidson. À chaque fois qu’une occasion s’est présentée à nous, nous avons livré la marchandise. »

Les Thunderbirds croiseront le fer avec les Remparts de Québec, dimanche. Les Remparts visent un troisième titre de la Coupe Memorial, et un premier depuis 2006.

Les Remparts ont eu le meilleur 3-1 sur les Thunderbirds dans leur match préliminaire, lundi dernier. Depuis, les Thunderbirds ont défait les Blazers de Kamloops 6-1 pour atteindre la demi-finale et les Petes de Peterborough 4-1 pour se qualifier pour la finale.

De leur côté, les Remparts sont en congé depuis mardi, quand ils ont perdu face aux Petes alors qu’ils étaient déjà assurés d’une place en finale.

« Ils représentent un défi important parce que c’est une excellente équipe, a dit l’entraîneur-chef des Thunderbirds, Matt O’Dette, au sujet des champions de la LHJMQ. Après notre défaite contre eux, nous avons travaillé dans l’espoir de pouvoir les affronter à nouveau.

« Nous avons accompli cette tâche, mais il reste un dernier effort à donner. »

O’Dette a espoir que le scénario sera différent en finale dimanche.

« Je pense que nous avions connu un bon match, a-t-il d’abord dit en revenant sur le duel de lundi. Mais ils avaient fait un excellent travail pour protéger le devant du filet. Nous n’avions pas généré grand-chose à partir de la zone dangereuse.

« Ce sera quelque chose que nous devrons réussir. Nous n’avons pas suffisamment marqué, nous devrons avoir une meilleure présence devant le filet dans l’espoir de générer plus d’occasions, en plus d’embêter le travail du gardien. »

Davidson croit que la clé sera le début de match des Thunderbirds.

« Si nous pouvons nous imposer un peu plus tôt, un peu plus vite… Ils avaient marqué rapidement et nous avions dû courir derrière eux », a-t-il rappelé.

« Nous allons devoir imposer notre style de jeu dès le départ. »