Nico Myatovic a inscrit un but et une aide, Jared Davidson a ajouté deux aides, et les Thunderbirds de Seattle se sont imposés face aux Petes de Peterborough vendredi soir, 4-1, pour se qualifier pour la finale de la Coupe Memorial.

Les Thunderbirds ont été bien plus agressifs devant le filet que les Petes, avec 47 tirs tentés dans la rencontre, contre 28 pour les Petes.

Michael Simpson a arrêté 43 tirs dans la partie pour les Petes, tandis que Thomas Milic a réalisé 27 arrêts pour l’équipe adverse.

Brad Lambert a ouvert le pointage pour les Thunderbirds après 15:32 minutes dans le deuxième vingt, assisté par Myatovic, et Jeremy Hanzel.

La partie s’est emballée dans la troisième période avec Colton Dach qui ajoute un but après 1:28 de jeu pour les Thunderbirds.

Brennan Othman a réduit la marque pour les Petes un peu plus d’une minute plus tard, bien servi par Owen Beck.

Kyle Crnkovic a donné aux Thunderbirds un coussin d’avance pour les Thunderbirds, en portant le score à 3-1, avec 10:27 minutes à faire avant la sirène.

Myatovic a assuré la victoire aux Thunderbirds dans un filet désert, à 2:09 minutes de la sirène.