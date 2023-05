Le Canada termine deuxième du Groupe B avec 15 points (quatre victoires en temps réglementaire, une victoire en prolongation, une défaite en prolongation, une défaite en temps réglementaire), soit deux de plus que les Tchèques, troisièmes.

PHOTO ROMAN KOKSAROV, ASSOCIATED PRESS

(Riga) Tyler Myers a inscrit le but victorieux après un peu plus de quatre minutes de jeu en troisième période et le Canada a conclu la phase préliminaire du Championnat du monde de hockey masculin avec une victoire de 3-1 contre la République tchèque, mardi.

La Presse Canadienne

Peyton Krebs et Lawson Crouse, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour le Canada. Scott Laughton a ajouté deux mentions d’aide à sa fiche, tandis que le gardien du Canadien de Montréal, Samuel Montembeault, a signé la victoire après avoir effectué 17 arrêts.

Martin Kaut a assuré la riposte des Tchèques. Leur gardien, Karel Vejmelka, a été criblé de 41 tirs.

Le Canada a donc terminé au deuxième rang du groupe B avec 15 points (quatre victoires en temps réglementaire, une en prolongation, une défaite en surtemps et une autre en temps réglementaire), soit deux de plus que la République tchèque, troisième.

La Suisse, qui disputera son dernier match de la phase préliminaire un peu plus tard aujourd’hui contre le pays-hôte, la Lettonie, était déjà assurée de terminer au sommet du groupe en vertu d’une récolte de 18 points (six victoires en temps réglementaire)

Le Canada affrontera l’autre pays hôte de l’évènement, la Finlande, en quarts de finale. Les Finlandais, champions en titre du tournoi, étaient déjà assurés de terminer au troisième rang du groupe A avant les matchs de mardi. Ils affronteront le Danemark en fin de journée.

Dans les autres matchs à l’affiche mardi, les États-Unis ont vaincu la Suède 4-3, la Slovaquie a muselé la Norvège 4-1 et l’Allemagne a malmené la France 5-0.