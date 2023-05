Brent Burns (8), des Hurricanes de la Caroline, et Eetu Luostarinen (27), des Panthers de la Floride, se disputent une rondelle libre près du filet de Frederik Andersen.

On avait prévu une série très serrée entre les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline, et si ce premier match est un indice de ce qui s’en vient, ce sera en effet très serré.

Ainsi donc, après les trois périodes de temps réglementaire et deux autres périodes de prolongation, il n’y avait toujours pas de vainqueur, jeudi soir à Raleigh, et la marque était de 2-2. Un but a été refusé aux Panthers en première période de prolongation, celui de Ryan Lomberg, qui a été annulé en raison de l’obstruction de Colin White à l’endroit du gardien Frederik Andersen.

Les deux équipes vont se retrouver au même endroit samedi soir pour le match numéro deux de la série.