Plusieurs n’ont toujours pas digéré le résultat de la loterie du repêchage. Pour eux, les Blackhawks de Chicago ont triché en affaiblissant volontairement leur club de façon à couler au classement de façon à augmenter leurs chances d’obtenir le premier choix.

* Tricher (latin populaire *triccare, du latin classique tricari, chicaner) : enfreindre les règles pour gagner.

Les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay sont parmi les clubs phares de la Ligue nationale de hockey depuis dix ans. On vante leur modèle d’excellence depuis des années.

Ils ont remporté cinq des sept dernières Coupe Stanley : deux pour Pittsburgh, deux pour Tampa Bay et une pour Washington. Le Lightning a aussi atteint la finale deux autres fois dans la dernière décennie et les Capitals ont terminé au premier rang du classement général deux fois.

Après avoir atteint le carré d’as en 2001, les Penguins de Pittsburgh, voyant leur noyau vieillir, ont procédé à une importante phase de rajeunissement. Jaromir Jagr a été le premier à quitter, échangé pour trois jeunes joueurs.

Ont suivi dans les années suivantes les départs d’Alex Kovalev, Robert Lang, Martin Straka, Darius Kasparaitis et Jan Hrdina.

Quand les Penguins ont terminé au dernier rang du classement général en 2003-2004, la saison avant le lockout, donc un an avant de remporter la loterie Crosby en 2005, le meilleur compteur de l’équipe était un défenseur : Dick Tarnstrom. Alexei Morozov, Ryan Malone, Milan Kraft et Rico Fata complétaient le quintette de tête.

Sébastien Caron défendait le filet de Pittsburgh avec Jean-Sébastien Aubin et un Marc-André Fleury de 18 ans. Ric Jackman, Drake Berehowsky, Martin Strbak, Josef Melichar, Brooks Orpik et Marc Bergevin, en bout de piste à 38 ans, complétaient la défense.

Si le directeur général des Penguins à l’époque, Craig Patrick, ne voulait pas couler volontairement au classement, on se demande bien quels étaient ses objectifs.

La purge à Tampa

Le noyau commençait tranquillement à vieillir à Tampa, au cours de la même période, au retour du lockout après leur Coupe Stanley de 2004.

Au moment où le Lightning a repêché Steven Stamkos au premier rang, en 2008, trois vedettes de l’équipe, Brad Richards, Dan Boyle et Vaclav Prospal venaient d’être échangées pour des jeunes et des choix au repêchage. Victor Hedman allait être choisi au deuxième rang l’année suivante.

Le Lightning avait continué de s’affaiblir depuis les départs de Boyle et Richards. Le successeur du DG Brian Lawton, Steve Yzerman, a échangé à compter de 2010 Andrej Meszaros, Pavel Kubina et Steve Downie pour des jeunes et des choix.

L’entraîneur Guy Boucher a retardé sans le vouloir les plans en 2010-2011 en menant ce club au carré d’as avec une défense minable, menée par Brett Clark et Pavel Kubina, et complété par un Victor Hedman de 20 ans, Randy Jones, Mike Lundin et Mattias Ohlund et un gardien de 41 ans, Dwayne Roloson…

Trois jours avant de repêcher Jonathan Drouin au troisième rang en 2013, après une 28e place au classement général, le Lightning a racheté le contrat de Vincent Lecavalier. C’était l’année de Nathan MacKinnon, Aleksander Barkov et Seth Jones.

Drouin a rapporté Mikhail Sergachev, et Stamkos, comme Hedman, avec Nikita Kucherov et Brayden Point, ont pris la relève des St-Louis, Lecavalier, Boyle et compagnie.

Phase jeunesse à Washington

Les Capitals de Washington ont plongé au classement en 2003-2004. Ça tombait bien, la cuvée 2004 comportait Alex Ovechkin et Evgeni Malkin…

À compter de janvier, le meilleur compteur de l’équipe la saison précédente, Jaromir Jagr, 31 ans, était échangé. Trois semaines plus tard, Petr Bondra, une légende à Washington, passait aux Sénateurs d’Ottawa.

Robert Lang était en tête du classement des compteurs de la LNH avec 74 points en 63 matchs lorsque que le DG de l’époque l’a échangé aux Red Wings de Detroit pour un Tomas Fleischmann de 20 ans et un choix de premier tour en 2004.

Le meilleur défenseur de l’équipe Sergei Gonchar, 49 points en 56 matchs, et Michael Nylander, le père de William, 56 points en 71 matchs la saison précédente, allaient être échangés à leur tour à la date limite des transactions pour des espoirs et de hauts choix au repêchage.

Difficile de trouver vente de feu plus agressive. Échanger cinq joueurs de plus de 600 points en carrière en six semaines, dont trois de 800 points et plus, relevait quand même de l’exploit.

Comme les Blackhawks de Chicago cette année, les Capitals ont néanmoins été devancés par deux clubs, Pittsburgh et Chicago, justement, mais ils ont remporté la loterie avec 14,2 % de chances de réussir et repêché Ovechkin au premier rang.

« J’ai le sentiment de nous voir récompensés pour les tâches difficiles accomplies ces derniers mois, a déclaré George McPhee après la loterie. Nous espérons qu’il s’agisse aujourd’hui du début d’une nouvelle ère pour les Capitals. »

En 2006, au quatrième rang total, Washington repêchait l’éventuel centre d’Ovechkin, Nicklas Backstrom. Un peu moins de vingt ans plus tard, après 1032 points de la part de Backstrom, et 1485 points et 822 buts de la part d’Ovechkin, huit trophées Maurice-Richard, trois trophées Hart, une Coupe Stanley, qu’il n’était plus là pour célébrer, 13 participations aux séries en 14 ans et huit saisons de 100 points et plus (deux au pro rata d’une saison complète), George McPhee avait vu juste.

La fin pour les Leafs ?

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE La saison des Maple Leafs pourrait se terminer ce soir, à Sunrise.

Pour certains observateurs, la saison des Maple Leafs pourrait se terminer mercredi soir, à Sunrise, en Floride, où Toronto tire de l’arrière 0-3 dans sa série deuxième tour contre les Panthers.

Pour certains observateurs, il s’agira peut-être même du dernier match pour ce noyau dans sa composition actuelle. Vraiment ? Après une saison de 111 points, le quatrième rang au classement général et une victoire contre le Lightning de Tampa Bay au premier tour ?

« Je crois avoir entendu Auston (Matthews) le dire et je le répète moi-même, on se fout un peu de ce que vous dites, a déclaré Mitch Marner aux journalistes mardi. On n’écoute pas ce que vous dites à l’extérieur de ce vestiaire. On se concentre sur notre groupe et le travail à accomplir. »

Pas un marché facile, surtout après une si longue traversée du désert…