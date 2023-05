Kraken 2 – Stars 4

Les Stars égalent la série face au Kraken

(Dallas) Joe Pavelski a marqué son cinquième but en deux matchs depuis son retour, Wyatt Johnston a inscrit un but et une aide, et les Stars de Dallas ont battu le Kraken de Seattle 4-2 jeudi soir pour égaliser dans la série du deuxième tour à un match partout.