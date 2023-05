(Toronto) Le ton de Sheldon Keefe lorsqu’il s’est adressé aux médias vendredi était bien différent de celui qu’il avait moins de 24 heures auparavant.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto a affiché un regard vide et il avait peu de choses à dire lors d’une très brève conférence de presse d’après-match, à la suite d’un revers de 3-2 aux mains des Panthers de la Floride, jeudi soir, lors du deuxième match de leur série de deuxième tour.

Alors que les Maple Leafs se retrouvent devant un retard de 0-2 et qu’ils se déplacent en Floride pour les deux prochains duels, Keefe a mentionné que son équipe ne manquait pas de confiance pour remonter la pente. Les deux formations s’affronteront dimanche, à l’occasion du troisième match de la série.

Il n’y a assurément aucun doute au sein de notre groupe. De toute évidence, il y a des choses que nous devons mieux faire et que nous aurions aimé mieux gérer lors des deux premiers matchs à Toronto. Mais ils appartiennent maintenant au passé. Sheldon Keefe

« Nous avons l’occasion de partir sur la route, où nous sommes à l’aise et où nous sommes en confiance en raison des résultats obtenus lors de la dernière série. Cela dit, ça ne facilite pas les choses. »

Les Torontois ont perdu le premier match 4-2. Ils ont alloué deux buts après avoir créé l’égalité 2-2. Lors de la deuxième partie, ils ont rapidement pris les devants 2-0 et ils menaient par un but en deuxième période lorsque les Panthers ont touché la cible à deux occasions en l’espace de 47 secondes.

Les Maple Leafs présentent une fiche de 1-4 à domicile depuis le début des séries comparativement à un dossier de 3-0 à l’étranger.

« J’aimerais avoir une réponse à ce propos. Je pense que si nous avions eu une, nous serions en meilleure position, a exprimé l’attaquant Ryan O’Reilly concernant les performances des Maple Leafs à domicile. Nous sommes tous déçus, évidemment. D’être en retard 2-0, ce n’est pas ce que nous voulions.

« C’est une longue série et il reste encore beaucoup de hockey à disputer. Nous devons continuer à bâtir notre jeu et être meilleurs plus nous avançons dans la série. Je ne suis pas inquiet. »

La troupe torontoise s’était inclinée 7-3 face au Lightning de Tampa Bay lors du premier match de leur série de premier tour. Elle avait ensuite signé trois victoires d’affilée pour éventuellement triompher en six rencontres. Trois de ces victoires sont survenues à l’étranger et en prolongation.

Keefe estime que ces batailles ont contribué à façonner l’approche durcie de l’équipe face à l’adversité.

« Notre groupe a été résilient. Nous avons vu cette dureté à laquelle vous faites référence dans la dernière série, a déclaré Keefe. Quand nous sommes en retard dans les matchs, les gars restent concentrés et ils trouvent un moyen de marquer. »

Les Panthers ont trouvé leur rythme grâce aux efforts du gardien Sergei Bobrovsky et à un solide échec avant. Le double vainqueur du trophée Vézina a retrouvé son poste de partant lors du quatrième match de la série de première ronde face aux Bruins de Boston, après l’avoir perdu en fin de saison.

Après une défaite lors du quatrième affrontement, Bobrovsky a guidé les Panthers vers cinq victoires de suite.

« Nous pourrions toujours en faire plus, c’est sûr, a noté Keefe. Que ce soit des tirs à travers la circulation pour pouvoir lui rendre la vie plus difficile. Nous avons eu plusieurs bonnes lignes de tir, où c’est simplement le tireur contre le gardien. Beaucoup plus que dans la série précédente. Nous devons donc trouver des façons de les convertir. »

Quant à l’échec-avant des Panthers, Keefe a admis que ç’avait causé des problèmes aux Maple Leafs, en particulier lors du deuxième match.

C’était une des meilleures équipes de la LNH en échec-avant cette saison et ça se poursuit en séries. La nature de certains de nos revirements hier nous a mis dans de très mauvaises situations. C’est ce que qui était décevant parce que c’est ce que nous avons vraiment cherché à éviter. Ce sont de grosses erreurs. Sheldon Keefe

Les Panthers ont gagné cinq de leurs six parties éliminatoires à l’étranger et ils montrent une fiche de 1-2 à domicile.

Bien qu’il soit prêt à ressentir l’énergie de sa foule, l’entraîneur-chef Paul Maurice a indiqué que le sentiment au sein de l’équipe n’était pas « riche et royal ».

« À aucun moment lors des neuf derniers matchs, nous avons eu l’impression d’avoir dominé le jeu. D’avoir joué notre style et que nous devrions gagner, a souligné Maurice en visioconférence. Même avec la victoire, nous n’avons pas quitté l’aréna hier soir en nous disant que nous les avions mis à leur place. Nous avons trimé dur. »

Les Maple Leafs devront en faire tout autant pour maintenir leur parcours éliminatoire en vie.