Marcus Johansson, qui est âgé de 32 ans, a récolté 19 buts et 27 aides en 80 parties avec le Wild et les Capitals de Washington durant la dernière campagne.

(Saint Paul) L’attaquant Marcus Johansson a signé une prolongation de contrat de deux saisons et quatre millions US avec le Wild du Minnesota.

La Presse Canadienne

Johansson, qui est âgé de 32 ans, a récolté 19 buts et 27 aides en 80 parties avec le Wild et les Capitals de Washington durant la dernière campagne. Le Wild a acquis ses services le 28 février en retour d’un choix de troisième tour lors du repêchage de 2024.

Il a fourni six buts et 12 aides en 20 parties au Wild après son acquisition et a ajouté deux buts en six rencontres lors du premier tour éliminatoire, quand le Wild s’est incliné devant les Stars de Dallas.

Johansson a été repêché en première ronde, 24e au total, par les Capitals en 2009. Il a récolté 163 buts et 290 aides en 833 matchs dans la LNH avec les Capitals, les Devils du New Jersey, les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, le Kraken de Seattle et le Wild.

Sur la scène internationale, Johansson a représenté la Suède à cinq reprises, dont aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi.