(Tampa) Le gardien étoile du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy ne sait pas si l’importante charge de travail qui lui a été confiée au cours des quatre dernières saisons est à blâmer. Mais en deuxième moitié de saison, il s’est senti comme si son corps l’avait laissé tomber.

Mark Didtler Associated Press

Et il croit savoir pourquoi.

« Mon erreur est de ne pas avoir porté attention à ma récupération », a déclaré Vasilevskiy mardi, trois jours après l’élimination du Lightning aux mains des Maple Leafs de Toronto.

« Les premières 30, 35 parties, je me sentais comme à l’habitude. Mais par la suite, mon corps et moi n’étions plus sur la même longueur d’onde. Toutes ces petites blessures sont survenues en même temps. Ce sont de bonnes leçons, une nouvelle expérience. Cette saison m’a démontré que je dois être plus intelligent sur ce point. Si je veux faire la majeure partie du travail, je dois mieux récupérer. »

Vasilevskiy a été le partant des 71 matchs éliminatoires du Lightning lors des conquêtes de la coupe Stanley de 2020 et 2021, en plus de la défaite subie en finale contre l’Avalanche du Colorado l’an dernier. Il a compilé une fiche de 34-22-4 en 60 matchs cette saison, mais a perdu 12 de ses 20 dernières sorties.

« Nous verrons l’an prochain si c’était lié à un trop grand nombre de matchs ou à quelque chose d’autre. »

Sa moyenne de buts alloués (2,65) et son taux d’efficacité (,915) cette saison ont été ses moins bons depuis la saison 2015-16.

« Est-ce que ça va avoir un impact à un certain moment ? Absolument, a déclaré l’entraîneur-chef Jon Cooper au sujet de la charge de travail de son gardien. Il est peut-être un peu trop dur envers lui-même. Avec quelques mois de congé, son corps va guérir. Il est encore un jeune homme et il se garde en excellente forme. Mais la tête doit aussi se reposer et je crois que c’est cet aspect mental qui va en profiter le plus. »

Âgé de 28 ans, Vasilevskiy prévoit se reposer pour les prochaines cinq à sept semaines.

« Ça me donnera davantage de temps pour préparer ma tête et mon corps à la prochaine campagne, a-t-il noté. Quelque chose que nous n’avons pas eu au cours des dernières années. Je n’aime pas prendre une grande pause, mais je réalise que j’en ai besoin. Je devrai mieux gérer cela la saison prochaine. »