Vincent Viola comblé par les succès des Panthers et Forte

(Sunrise) Vincent Viola a un problème, mais il s’agit d’un bon problème.

Tim Reynolds Associated Press

Viola est l’un des propriétaires de Forte, présumé favori pour le Derby du Kentucky, samedi. Il possède aussi les Panthers de la Floride, qui viennent d’éliminer les favoris pour remporter la coupe Stanley. Viola devra peut-être se retrouver à deux places en même temps au cours du week-end, avec une course de chevaux et des matchs de hockey à son agenda.

Vaut mieux cela que le contraire. Les Panthers ont franchi le premier tour des éliminatoires de la LNH lors d’une deuxième saison d’affilée pour une première fois dans leur histoire — cette fois en surprenant les Bruins de Boston. Le nuage noir au-dessus de l’équipe a laissé place au soleil, alors que Viola croit que les Panthers sont près d’accomplir sa promesse d’amener la coupe Stanley dans le sud de la Floride.

« C’était ce que nous espérions au cours de cette aventure, a dit Viola lundi, lors d’une entrevue avec l’Associated Press. Nous avons connu des années en montagnes russes. C’est vraiment spécial parce que je ressens le lien de confiance avec les partisans — et ce n’était pas une garantie par le passé.

« Ils nous ont donné beaucoup de confiance en crédit. Et ça nous a pris du temps avant de vraiment la mériter. Je pense que nous avons maintenant une organisation dont ils peuvent être fiers. »

Il n’est jamais facile de gagner un championnat. Ce n’est pas différent au hockey. Les gagnants et perdants de la grande finale du printemps dernier — l’Avalanche du Colorado et le Lightning de Tampa Bay — ont été éliminés dès le premier tour cette saison.

Pendant des années, les Panthers ont été confinés aux bas-fonds du classement de la LNH. Leur victoire contre les Capitals de Washington lors du premier tour en 2022 représentait la première série gagnée par l’équipe depuis 1996, quand ils avaient perdu en finale face à l’Avalanche.

Les Panthers ont maintenant rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto, qui viennent de gagner une première série depuis 2004.

« Nous avons des gens qui croient en cette équipe », a dit Viola.

Il en fait bien sûr partie. Sa confiance n’a jamais été ébranlée, même dans les derniers moments du septième match face aux Bruins, dimanche soir. Brandon Montour a forcé la présentation d’une prolongation. Puis Carter Verhaeghe a joué les héros, envoyant en vacances l’équipe qui a établi des records pour les points et les victoires durant la saison régulière.

« Je ne sais pas pourquoi, mais 51 % de moi ressentait cet optimisme inexplicable et 49 % de moi pensait à tout le travail effectué par le personnel et les joueurs et au dévouement de nos partisans. Je craignais de décevoir à nouveau nos partisans, a-t-il raconté. Je ne baissais pas les bras. En tant que partisan, je n’ai jamais abandonné. »

La victoire a confirmé que l’équipe avait fait les bons choix au cours de l’été 2022.

L’équipe a sacrifié Jonathan Huberdeau — alors le meilleur pointeur dans l’histoire de l’équipe — afin d’obtenir Matthew Tkachuk des Flames de Calgary.

Les Panthers ont presque refusé l’échange au dernier moment, simplement parce qu’ils appréciaient vraiment le travail de Huberdeau. Viola a qualifié la décision de « crève-cœur », mais il a ajouté que le groupe de propriétaires — qui inclut ses deux fils — et la direction de l’équipe « ont réfléchi avec leur tête et non leur cœur ».

Tkachuk a finalement récolté 109 points cette saison.

« Nous avons obtenu un vrai gagnant en Matthew Tkachuk, a dit Viola. Il est un joueur qui définit son équipe. Vous pouvez le qualifié de licorne, de talent générationnel, peu importe. Il est la quintessence du joueur de hockey moderne. Et sa relation avec Aleksander Barkov, c’est comme si un plus un égalait quatre ! Nous avons été chanceux. »

L’autre changement majeur a eu lieu derrière le banc. Paul Maurice a été préféré à Andrew Brunette, sous qui les Panthers venaient de terminer la saison avec le meilleur dossier de la LNH malgré son titre intérimaire.

« Les partisans étaient prêts à critiquer rapidement Paul Maurice au départ, a reconnu Viola. Mais je pense que le travail qu’il a accompli a démontré qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du circuit. »

Forte est à la conquête du Derby du Kentucky. Les Panthers sont à la conquête de la coupe Stanley.

Viola est donc occupé ces jours-ci, mais il ne s’en plaint pas.

« Le Derby du Kentucky est un évènement très difficile à prédire parce que tellement de choses doivent tomber en place au bon moment, a dit Viola. Par contre, je crois qu’il a réellement de bonnes chances de gagner la course. »

Son équipe de hockey en a surpris plus d’un. Si son cheval s’impose samedi, il en surprendra peu. Mais peu importe, Viola profite de l’aventure.