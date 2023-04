PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(Elmont) Paul Stastny a fait bouger les cordages à 6 : 00 de la prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont éliminé les Islanders de New York grâce à une victoire de 2-1, vendredi.

Vin A. Cherwoo La Presse Canadienne

Les Hurricanes ont remporté la série de premier tour de l’Association de l’Est en six rencontres.

Sebastian Aho a forcé la présentation d’une prolongation en créant l’égalité à 9 : 24 du troisième tiers.

Cal Clutterbuck avait donné les devants aux Islanders à mi-chemin en première période. Ilya Sorokin a réalisé 39 arrêts.

Au prochain tour, les Hurricanes croiseront le fer avec le gagnant de la série entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey.

Les Devils mènent la série 3-2 et auront l’occasion d’éliminer les Rangers, samedi.

Stastny a joué les héros quelques secondes après que Derek Stepan eut intercepté une tentative de dégagement du défenseur Ryan Pulock. Stastny a surpris Ilya Sorokin d’un angle restreint, décochant un lancer à partir de la hauteur de la ligne des buts.

Il s’agit pour Stastny d’un troisième but gagnant en prolongation en séries éliminatoires au cours de sa carrière dans la LNH.

« Quand “Steps” a gardé la rondelle dans leur zone, je savais qu’il me ferait une passe, a dit Stastny. Je voulais attaquer, j’étais dans l’esprit d’un deux contre un. Quand j’ai vu que Jesse (Puljujarvi) s’approchait, je me suis dit que j’allais tirer sans voir où irait la rondelle. Je l’ai déjà fait à l’entraînement. C’est juste l’élément de surprise. Parfois la chance est de votre côté. »

Frederik Andersen a stoppé 33 tirs à sa première sortie depuis le 13 avril.

« Les Islanders ont joué avec beaucoup d’intensité en première période. Ç’a m’a permis de prendre le rythme, a dit Andersen. J’ai essayé de garder les choses simples, d’y aller un tir à la fois. C’était plaisant. »

Son dernier départ en séries remontait à la bulle de 2020, avec Toronto.

« Ça faisait longtemps. J’avais très hâte de revivre ça », a-t-il mentionné.