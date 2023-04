(Newark) Erik Haula a récolté deux buts et une passe alors que les Devils du New Jersey ont défait les Rangers de New York 4-0, jeudi, prenant ainsi les devants 3-2 dans la série.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Akira Schmid a stoppé 23 tirs, incluant 13 en période médiane.

Il n’a dû repousser que deux rondelles au troisième tiers, en route vers un premier jeu blanc en carrière en séries.

Dawson Mercer a inscrit un but et une mention d’aide, tandis que l’autre buteur a été Ondrej Palat.

Invaincus depuis trois matchs, les Devils auront la chance d’éliminer les Rangers samedi soir, au Madison Square Garden.

Schmid a bloqué 80 tirs sur 82 dans la série. Lors des deux premiers matchs, Vitek Vanecek a été battu neuf fois en 52 tirs.

Igor Shesterkin a fait 39 arrêts pour les Rangers, qui ont été surclassés 9-2 depuis trois matchs. Les deux premières rencontres ont été soldées 5-1 en leur faveur.

Vincent Trocheck des Rangers a atteint le poteau avec 6 : 25 à disputer au troisième engagement.

Haula a complété le score dans un filet désert, avec 5 : 12 au cadran.

Il avait inscrit le deuxième but du match tôt en deuxième période, sur le rebond d’un tir de Mercer. Le filet a été inscrit vers la fin d’une sanction imposée à Patrick Kane.

Mercer a fait mouche au milieu du deuxième vingt, en désavantage numérique. C’était pour lui un premier but en carrière en séries.

Avec un peu moins de deux minutes à jouer en période médiane, Kaapo Kakko n’a pas su profiter d’une bévue de Schmid, qui a raté sa tentative de dégagement.

Palat a marqué 39 secondes après la mise au jeu initiale, avec un tir qui a dévié sur le bâton du défenseur Adam Fox, des Rangers. Palat inscrivait un 50e but en carrière en séries.