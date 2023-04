Séries éliminatoires de la LNH

Les Golden Knights battent les Jets 4-2

(Winnipeg) William Karlsson et Ivan Barbashev ont marqué à 47 secondes d’intervalle en deuxième période, et les Golden Knights de Vegas ont tenu bon pour l’emporter 4-2 sur les Jets de Winnipeg lundi soir, et prendre une avance de 3-1 dans leur série.