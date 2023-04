Michael Stone des Flames de Calgary, au centre, et Rebecca Johnston, membre de l’équipe féminine canadienne, arrivent avec d’autres pour l’annonce.

(Calgary) La ville de Calgary, le gouvernement albertain, Calgary Sport and Entertainment Corp. et Calgary Stampede ont conclu une entente de principe pour un nouvel amphithéâtre et un relooking du secteur où il sera bâti, à l’est du centre-ville.

Le coût total devrait dépasser 1,2 milliard, dont 330 millions du gouvernement provincial.

L’aréna lui-même devrait coûter environ 800 millions.

Le coût total inclut notamment du stationnement, des améliorations au réseau de transport en commun, une plaza et une patinoire communautaire.

Le conseil municipal a ratifié l’entente à l’unanimité mardi après-midi.

« C’est un investissement [à long terme] en vue d’un espace de rassemblement pour la communauté », a dit la mairesse Jyoti Gonde en conférence de presse près du Saddledome, le domicile des Flames depuis 1983.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, à droite, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, au centre, et le PDG de Calgary Sport and Entertainment Corp. John Bean

Dans la LNH, seul le Madison Square Garden de New York est un bâtiment plus âgé, ayant été inauguré en 1968.

Les Flames ne participent pas aux séries en cours.

Ils ont fini la saison régulière à deux points de la dernière place disponible, dans l’Ouest.

L’annonce survient à moins d’une semaine du déclenchement prévu de l’élection provinciale, qui se tiendra le 29 mai.

« Au terme de l’élection, la contribution de la province doit être approuvée par le cabinet ministériel et le Conseil du trésor avant la fin de l’été », a dit en conférence de presse la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith.

Calgary Sport and Entertainment avait relancé les discussions l’an dernier, après l’échec de pourparlers l’année précédente.