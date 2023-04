On peut maintenant mettre un nom sur l’immense bâtiment qui est sorti de terre dernièrement dans l’ouest de Laval. L’occupant sera le Groupe Robert, expert de la logistique, qui ajoute un entrepôt à un portefeuille bien garni.

Située au Centre corporatif Laval, l’imposante structure de 28 000 mètres carrés aux couleurs sombres a été construite par le Groupe Montoni au coût de 70 millions. Elle occupe le quadrant nord-est du carrefour formé de l’autoroute 13 et du boulevard Saint-Martin Ouest.

Le Groupe Robert prendra possession des lieux en juillet prochain.

Une quarantaine d’emplois seront créés. Ceux-ci sont liés à la gestion des activités d’un centre de distribution (opérateur d’équipement roulant, préparateur de commandes, personnel administratif, par exemple).

En raison de sa grande taille, l’entrepôt lavallois donne l’occasion au groupe d’offrir à sa clientèle « des options de consolidation et d’optimisation », précise-t-on dans le communiqué annonçant l’occupant des lieux.

Plus de 3000 employés pour le Groupe Robert

Le Groupe Robert est beaucoup plus qu’une société de camionnage. Expert de la logistique 3PL (third party logistics), il peut s’occuper de la gestion du stockage, de la préparation des commandes ainsi que du transport des marchandises au bénéfice de tiers.

Fondé en 1946, le Groupe Robert emploie maintenant 3200 personnes et exploite plus de 40 centres de distribution, dont plus de 370 000 mètres carrés d’entrepôts au Canada, ainsi qu’un parc de plus de 1000 tracteurs et 3000 remorques.

« Le choix de ce bâtiment écoresponsable démontre toute l’attention que nous portons au développement durable et à comment notre entreprise peut montrer l’exemple pour ses clients », dit Michel Robert, président du Groupe Robert, dans le communiqué.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Michel Robert, président du Groupe Robert

À ce propos, l’entrepôt de Montoni vise à la fois les certifications carbone zéro BCZ-Design et BCZ-Performance du Conseil du bâtiment durable du Canada et la certification LEED v4 NE niveau Argent.

« Cette entente démontre l’intérêt qu’ont les entreprises québécoises pour des bâtiments qui respectent l’environnement », ajoute Dario Montoni, président du Groupe Montoni.

Montoni compte près de 400 000 m⁠2 de bâtiments certifiés LEED. Qui plus est, des projets de près de 650 000 m⁠2 de bâtiments LEED et 185 000 m⁠2 d’immeubles carbone net zéro sont dans les cartons.

Parmi ses dernières réalisations figure le projet Écoparc de Saint-Bruno-de-Montarville, un campus industriel de nouvelle génération de plus de 450 millions visant une double certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).