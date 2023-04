PHOTO LINDSEY WASSON, ASSOCIATED PRESS

(Seattle) Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Cale Makar ne voulaient pas être les personnages secondaires d’une soirée historique pour le Kraken de Seattle.

Tim Booth Associated Press

Le trio a pris le devant de la scène et a redonné l’avantage du terrain aux champions en titre de la Coupe Stanley.

MacKinnon et Rantanen ont marqué en 1:28 au début de la troisième période, et l’Avalanche du Colorado a gâché le premier match à domicile de Seattle en séries éliminatoires avec une victoire de 6-4 samedi soir dans le troisième match de la série du premier tour.

L’Avalanche s’est appuyé sur ses meilleurs joueurs pour prendre une avance de 2-1 dans la série.

« Je pense que marquer en séries éliminatoires sur la route, c’est génial. C’est un sentiment agréable, peu importe la façon dont vous les obtenez. Ça fait du bien », a déclaré MacKinnon. « Beaucoup de gars ont marqué des buts importants ce soir. »

MacKinnon a marqué ses deux premiers buts, Makar a ajouté son premier de ces séries éliminatoires après avoir remporté le trophée Conn Smythe en tant que joueur le plus utile l’année dernière, et Rantanen a marqué pour un deuxième match consécutif, couronnant la victoire avec un but dans un filet vide à 2:14 de la fin.

MacKinnon a compté sur une échappée en fin de première période pour donner au Colorado une avance de 2-1. Son deuxième but était encore meilleur, profitant du fait que le quatrième trio de Seattle était bloqué sur la glace, il a décoché un tir du poignet qui a trompé le gardien de Seattle, Philipp Grubauer, pour donner une avance de 5 à 3.

PHOTO LINDSEY WASSON, ASSOCIATED PRESS Nathan MacKinnon déjoue Philipp Grubauer en première période.

Le deuxième but de MacKinnon est survenu quelques instants après que Rantanen ait terminé une montée à 3 contre 2 et a fait taire les fans en deuxième période.

« Il a fait la différence comme nous l’attendions dans les grands matchs, dans les matchs à gagner, dans les matchs critiques, en saison régulière et en séries éliminatoires », a déclaré l’entraîneur du Colorado, Jared Bednar, à propos de MacKinnon. « Il a joué avec beaucoup de vitesse, de compétitivité, de physique, et quand il a eu le palet, il a été très difficile à mettre en échec. »

Alexandar Georgiev a réalisé 26 arrêts pour l’Avalanche. Le quatrième match aura lieu lundi soir à Seattle.