La saison du Rocket de Laval pourrait prendre fin plus tôt que prévu, dès vendredi soir à Utica.

Plus tôt que prévu, oui, car à la suite du printemps magique d’il y a un an, où le club de Laval avait été éliminé tout juste avant de pouvoir atteindre la finale de la Ligue américaine, les espoirs les plus fous étaient permis en cette saison 2022-23.

Mais ces espoirs pourraient prendre fin vendredi soir à Utica, lieu du deuxième match de cette série face aux Comets.

Le club-école des Devils du New Jersey a remporté le premier match de la série, présenté mercredi soir à la Place Bell de Laval, le temps d’une victoire convaincante et sans appel de 4-0.

Puisque cette série de premier tour est un 2 de 3, le Rocket n’a plus aucune marge de manœuvre, et doit absolument gagner pour sa survie immédiate. Si le club lavallois devait l’emporter vendredi soir, un troisième et décisif match serait présenté samedi soir, de nouveau à Utica.

Dans le camp du Rocket, malgré la défaite cinglante du premier match, il y a peut-être cette lueur d’espoir qui pointe à l’horizon : le club-école du Canadien a obtenu une fiche parfaite de 3-0 à Utica lors des matchs présentés en saison.

Le début de la rencontre est prévu pour 19 h.