Lisez les comptes rendus des matchs des séries éliminatoires de la LNH disputés lundi soir.

Alex Iafallo procure la victoire aux Kings

Alex Iafallo a marqué le but de la victoire en prolongation pour les Kings de Los Angeles dans une victoire de 4-3 sur les Oilers d’Edmonton pour remporter leur premier match des séries éliminatoires, lundi soir.

Iafallo a marqué un but en supériorité numérique à 9:19 de la prolongation en convertissant une aide de Victor Arvidsson depuis l’arrière du filet.

Adrian Kempe a marqué deux fois et Anze Kopitar a obtenu un but et trois aides pour les Kings.

Le gardien des Kings, Joonas Korpisalo, a réalisé 38 arrêts dans la rencontre.

Leon Draisaitl a répliqué avec deux buts et Evan Bouchard a également fait trembler les filets pour les Oilers.

Stuart Skinner a arrêté 31 tirs pour ses débuts dans les séries éliminatoires de la LNH.

Les Oilers tenteront d’égaliser lors du deuxième match, mercredi, à Edmonton.

Les matchs trois et quatre de cette série au meilleur des sept matchs auront lieu vendredi et dimanche à la Crypto.com Arena.

Donna Spencer, La Presse Canadienne

Le Wild s'impose après deux prolongations

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Ryan Hartman a marqué le but gagnant.

Ryan Hartman a marqué à 12:20 de la deuxième prolongation et le Wild du Minnesota a battu les Stars de Dallas 3 à 2 dans leur premier match des séries éliminatoires, lundi soir.

Hartman a récupéré le palet devant la cage et a trompé Jake Oettinger vers 1 h du matin, heure locale, mettant fin à un match de plus de quatre heures au cours duquel les deux gardiens de 24 ans ont réalisé des performances spectaculaires.

Filip Gustavsson a arrêté 52 tirs pour le Wild, dont 12 en troisième période et 17 en première prolongation. Il a débuté le match plutôt que Marc-André Fleury, triple vainqueur de la Coupe Stanley, après que le tandem de gardiens se soit partagé les matchs pendant la majeure partie de la saison.

Oettinger a réalisé 45 arrêts pour les Stars lors de son premier match de séries éliminatoires depuis sa performance de 64 arrêts lors du match 7 du premier tour en mai dernier.

Le deuxième match aura lieu mercredi soir à Dallas.

Stephen Hawkins, Associated Press

Les Hurricanes ont le meilleur sur les Islanders

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Sebastian Aho et Martin Necas

Sebastian Aho et Stefan Noesen ont marqué en avantage numérique pour aider les Hurricanes de la Caroline à battre les Islanders de New York 2-1, lundi, pour prendre les devants 1-0 dans leur série de premier tour.

La déviation de Noesen sur le tir de Brent Burns s’est avérée être le but vainqueur, après 2 : 27 de jeu en deuxième période. Antti Raanta a repoussé 25 tirs dans la victoire.

Les Hurricanes ont été parfaits en quatre désavantages numériques, en plus de résister à la dernière minute et demie de jeu dans son territoire, alors que les Islanders avaient retiré Ilya Sorokin pour un attaquant supplémentaire.

Ryan Pulock a déjoué Raanta en début de deuxième période, alors que les Islanders avaient besoin de ce but en retard 2-0. Cela a toutefois été le dernier filet inscrit dans le match.

Sorokin a terminé la rencontre avec 35 arrêts pour les Islanders, incluant un bel arrêt à mi-chemin au troisième vingt contre Seth Jarvis.

Les Hurricaines sont en séries pour une cinquième saison de suite. Ils ont remporté les deux derniers matchs de leur saison afin de décrocher le titre de la division Métropolitaine pour une troisième année de suite.

Mathew Barzal était de retour dans l’alignement des Islanders après avoir raté les 23 derniers matchs en raison d’une blessure au bas du corps.

Aaron Beard, Associated Press