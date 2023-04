Près de dix mois après avoir suspendu le financement de Hockey Canada, la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, a annoncé dimanche que l’organisme éclaboussé par les allégations de viol collectif pourrait à nouveau toucher des deniers publics après avoir rempli plusieurs conditions.

Elle en a fait l’annonce a Brampton, en Ontario, avant le match pour la médaille d’or du Championnat mondial féminin 2023 de la Fédération internationale de hockey sur glace.

Selon un communiqué diffusé par Hockey Canada pour marquer l’occasion, cette décision s’explique par le fait que l’organisme a rempli les trois conditions mises de l’avant par Ottawa afin de bénéficier de son appui.

C’est-à-dire : devenir signataire en bonne et due forme du programme Sport Sans Abus et du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, continuer d’étudier et de mettre en œuvre les recommandations du rapport Cromwell et s’engager à rendre des comptes au gouvernement du Canada sur une base plus régulière.

« La journée d’aujourd’hui marque une étape importante pour Hockey Canada dans son parcours afin de regagner et maintenir la confiance de la population canadienne », s’est réjoui le président du conseil d’administration de Hockey Canada, Hugh L. Fraser, tout en précisant qu’il reste du « travail à faire pour changer la culture de notre sport. »

Qualifiant le leadership à Hockey Canada de « déficient, inapproprié, d’une autre époque », la ministre Pascale St-Onge avait suspendu l’attribution de fonds fédéraux à l’organisation le 22 juin dernier.

La pénalité avait été annoncée au surlendemain du témoignage de hauts dirigeants de l’organisation devant le Comité permanent du patrimoine canadien, à Ottawa, à la suite duquel la ministre leur avait reproché de perpétuer la « culture du silence ».

Hockey Canada s’était alors défendu d’avoir voulu « camoufler » les allégations de viol collectif visant huit anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

À la mi-octobre, l’ensemble du conseil d’administration d’Hockey Canada et son chef de la direction, Scott Smith, avaient ensuite annoncé qu’ils se retiraient pour « faire place à une nouvelle liste d’administrateurs », dans la foulée de la gestion critiquée de cette affaire d’allégations d’agression sexuelle mettant en cause des joueurs juniors.