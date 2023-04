(Edmonton) Après leur plus long parcours éliminatoire en 16 ans, en 2022, les Oilers d’Edmonton ont les munitions pour se rendre plus loin.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Alors qu’il n’y a actuellement aucun duo sur la planète hockey qui est meilleur que le capitaine Connor McDavid et Leon Draisaitl, les Oilers ont plus de profondeur et les joueurs ont plus d’expérience à l’aube des séries de 2023.

« De jouer dans un marché canadien, à un endroit comme Edmonton et avec le groupe que nous avons, c’est excitant », a dit l’attaquant Evander Kane, dimanche.

Les Oilers amorcent les séries de la coupe Stanley contre un adversaire familier.

La troupe albertaine croisera le fer avec les Kings de Los Angeles, dans une reprise de la série de premier tour entre les deux équipes en 2022. Le duel de 2023 commencera au Rogers Place, lundi soir.

En retard 3-2 dans la série contre les Kings, les Oilers avaient gagné deux matchs d’affilée pour passer au deuxième tour éliminatoire. Ils avaient ensuite remporté la première bataille de l’Alberta en 31 ans en cinq rencontres face aux Flames de Calgary.

Les Oilers ont été balayés en quatre parties contre l’Avalanche du Colorado, l’éventuelle championne de la coupe Stanley, lors de la finale de l’Association Ouest.

Nous avons grandi en tant qu’équipe l’an dernier. Le parcours que nous avons eu l’an dernier nous aide. Ça nous donne de la confiance. En même temps, nous savons à quel point c’est difficile. Chaque match éliminatoire est une bataille et je pense que plus tu as de l’expérience, plus tu l’apprends. L’attaquant Ryan Nugent-Hopkins.

Les Oilers (50-23-9) ont terminé au deuxième rang de la section Pacifique devant les Kings (47-25-10), troisièmes.

Les deux équipes ont partagé les honneurs de la série saisonnière, mais les Oilers ont battu les Kings à deux reprises lors des trois dernières semaines.

« Ce sera une série serrée, assurément, a déclaré Nugent-Hopkins. Ces gars-là rendent toujours difficiles les occasions de marquer, mais de la façon dont nous avons joué dans le dernier mois, nous les rendons difficiles aussi. »

Le deuxième affrontement de cette série quatre de sept aura lieu mercredi soir au Rogers Arena, où les Oilers ont présenté un dossier de 23-12-6 cette saison.

Les Kings ont montré une fiche de 26-11-4 au Crypto.com Arena, qui accueillera les deux matchs suivants.

McDavid, qui a gagné le trophée Art-Ross grâce à une récolte de 64 buts et 89 aides, et Draisaitl ont conjugué leurs efforts pour amasser 116 buts et 281 points en 2022-23.

Le duo dirige un avantage numérique dévastateur, qui a trouvé le fond du filet 32,4 % du temps cette saison, ce qui constitue un record de l’histoire de la LNH.

Si les Kings tentaient de contenir le tandem, les Oilers ont d’autres options pour percer la défensive adverse.

Nugent-Hopkins a réussi un sommet en carrière avec 37 buts et 67 mentions d’assistance, permettant aux Oilers de devenir la première équipe depuis les Penguins de Pittsburgh de 1996 à voir trois de ses joueurs obtenir 100 points lors d’une même saison.

Zach Hyman a établi un sommet en carrière avec 36 buts. Kane, qui a raté 31 matchs pendant la saison, amène beaucoup de caractère et de buts.

« C’est un guerrier qui est bâti pour cette période de l’année », a noté l’entraîneur-chef des Oilers, Jay Woodcroft.

Les deux formations auront comme partants des gardiens qui n’ont jamais connu les séries ou qui n’ont pas disputé beaucoup de matchs en pareille situation.

Âgé de 24 ans, Stuart Skinner effectuera ses débuts en séries pour les Oilers. Du côté des Kings, Pheonix Copley n’a aucune expérience en séries, mais Joonas Korpisalo oui.

Le Finlandais de 28 ans, acquis des Blue Jackets de Columbus avant la date limite des échanges en mars, a effectué neuf départs en séries.

Les Kings ne seront pas sans les services du défenseur étoile Drew Doughty, cette fois. Doughty avait raté la série contre les Oilers en raison d’une intervention chirurgicale au poignet.