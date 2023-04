Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Wyatt Johnston marque deux buts dans une victoire des Stars

Wyatt Johnston a marqué deux fois, Tyler Seguin a inscrit un but et une aide et les Stars de Dallas ont battu les Blues de St. Louis 5-2 mercredi soir.

La victoire a permis aux Stars de doubler l’Avalanche du Colorado, inactif mercredi, au sommet du classement de la section Centrale avec 106 points.

L’Avalanche totalise 105 points, mais a encore deux matchs à jouer, comparativement à un seul pour les Stars, jeudi soir à domicile contre les Blues.

Joe Pavelski et Roope Hintz ont également trouvé le fond du filet pour les Stars et Scott Wedgewood a effectué 16 arrêts. Les Stars ont terminé avec 25 victoires à l’étranger pour égaler le record du club établi en 2005-06.

Jason Robertson (109 points) a récolté trois aides pour les Stars et a dépassé Jeremy Roenick (107 points en 1992-93) et Jimmy Carson (107 en 1987-88) pour le record de points en une saison par un joueur né aux États-Unis âgé de 23 ans ou moins.

Robert Thomas a obtenu un but et une aide pour les Blues. Jakub Vrana a également marqué et Joel Hofer a arrêté 32 tirs.

Hintz et Johnston ont marqué à 48 secondes d’intervalle en profitant d’une double mineure à Samuel Blais au début du deuxième vingt pour porter le score à 4-2.

Seguin, qui a disputé son 900e match, a accentué l’avance des Stars avec un autre but en avantage numérique en fin de deuxième période.

Joe Harris, Associated Press